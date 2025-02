Thaciano fala sobre interrogação que fez ele voltar ao Santos

Com contrato válido até o fim de 2028, Thaciano, meia do Santos, acredita que 'tudo acontece no tempo que tem que ser'. A primeira passagem dele pelo Peixe foi muito discreta e o jogador não conseguiu realizar os seus objetivos.

O atleta chegou à Baixada Santista em 2015, emprestado pelo Boa Esporte, para atuar no time B. Em 2017, foi promovido ao elenco principal pelo então técnico Dorival Júnior, mas não fez jogos oficiais.

-Eu sou aquele cara que tudo acontece no tempo que tem que ser. Talvez naquele tempo não poderia ser. Mas me preparei, aprendi muito naquela épica, tive uma evolução grande na carreira e voltei de outra fora. Espero contribuir e ajudar o grupo nos objetivos da temporada neste ano - afirma o camisa 16.

Treinador da Seleção Brasileira, Dorival Júnior esteve na Vila Belmiro nesta quarta-feira (19) para acompanhar o desempenho de Neymar, de olho na próxima convocação das Eliminatórias da Copa do Mundo. Após a partida, o técnico se dirigiu ao vestiário para conversar com o elenco santista.

-Até isso o Neymar atrai, os olhos das pessoas ao Santos. Não que as pessoas não olhassem antes, mas gora uma visibilidade maior com o Neymar. Vendo ele (Neymar) e o grupo em si na melhor versão pode chamar atenção dele (Dorival). Eu fui agradecer a ele (Dorival) pelo momento que me subiu. A gente se encontrou outras vezes, é um cara super do bem, que eu respeito e tenho um carinho grande. - disse Thaciano.

Thaciano acumula dois gols em oito jogos pela equipe do Santos nesta temporada. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Em oito jogos nesta temporada, Thaciano marcou dois gols e foi titular em quatro partidas.

Neste domingo (23), o meia luta por uma vaga na equipe titular do Peixe que encara a Inter de Limeira, às 18h30, no estádio Major José Levy Sobrinho. O Alvinegro lidera o Grupo B com 15 pontos e só depende de si para avançar para as quartas de final do Campeonato Paulista.

-Acho que o mais importante era a gente vencer. A gente tinha dois jogos em casa (Água Santa e Noroeste) que precisávamos vencer e a gente conseguiu esses dois resultados. Agora é fazer a nossa parte fora de casa para buscar essa classificação.- completa.

Confira a entrevista exclusiva completa:

CALENDÁRIO APERTADO NA TEMPORADA 2025

-Um pouco massacrante, mas é normal aqui no Brasil, onde a gente sabe que o calendário é mais apertado. Início de temporada é mais puxado, a gente sabe que precisa de mais recuperação, mais treinos, coisa que não estamos tendo com o grupo todo .Mas faz parte. Passar por cima desses desafios em busca dos nossos objetivos.

PRONTO PARA SER TITULAR?

-Acho que é cada dia ir melhorando. Assim como grupo todo está buscando espaço, cada um fazendo aquilo que o professor pede. A decisão é dele. Cada um está tendo a sua oportunidade. No fim, isso é bom para o grupo. Cada um aproveitando, dando o seu melhor. Isso é mais importante.

A CONVIVÊNCIA COM NEYMAR

-Esse espírito vencedor dele, de um cara que rodou o mundo. Falar do Neymar, a gente sabe da grandeza que é. Toda experiência dele e está passando para a gente nos treinamentos, nos jogos, está ajudando muito a gente. O mais importante é absorver o máximo que ele tem de experiência para ajudá-lo ao máximo dentro de campo.

A PROPOSTA DO SANTOS

- Eu estava em um grande projeto, que é do Bahia, do City, grande equipe. Foi muito rápido. Estava em casa e veio a proposta do Santos. Sentei com a minha esposa, com os meus representantes e decidimos fazer essa mudança, nesse projeto, que é um grande clube também, e estamos aqui para encarar e ajudar o Santos da melhor forma.

O QUE MAIS CHAMOU A ATENÇÃO NA PROPOSTA?

-Tive uma passagem aqui, no 23, e no meio de 17 o Dorival me subiu para o time principal. Não tive oportunidade de mostrar o eu futebol naquela época, mas aprendi muito com aquele grupo, era experiente, abriu os horizontes para aminha carreira. E ficou aquela interrogação de um dia voltar e mostrar o me futebol. Estou tendo essa oportunidade, espero abraçar e dar o meu melhor.

A RECONSTRUÇÃO DO SANTOS PÓS-REBAIXAMENTO

-Nessa reconstrução no início teve um momento de oscilação, acho que é normal, até achar um ponto certo o grupo está encaixando. Sabemos a dificuldade que é o Campeonato Paulista. A gente tem entendido isso. Cada dia estamos assimilando mais o trabalho do Pedro (Caixinha). Esperamos conseguir a classificação e chegar ao objetivo de ser campeão.

O TÉCNICO PEDRO CAIXINHA

-Um cara muito trabalhador, junto com a comissão, cara ímpar, está sempre se cobrando. Ele mesmo se cobra muito e cobra muito da gente. E a gente tem entendido isso. Cara super do bem. Estamos aqui para se ajudar. Cada um se ajudando a gente está ajudando o Santos. A cada dia estamos assimilando mais as ideias que le tem isso é fundamental para estarmos nessa crescente.

