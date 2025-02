‘Só acreditei quando ele chegou aqui’, diz Thaciano sobre Neymar no Santos

Um dos novos reforços do Santos para este ano, o meia Thaciano afirmou que Neymar 'é de uma simplicidade ímpar'. Em entrevista exclusiva ao Lance, o jogador comentou sobre como a chegada do camisa 10 impactou na visibilidade do clube e a relação tranquila nos bastidores do Peixe com elenco e funcionários.

-Eu, particularmente, só acreditei quando ele chegou aqui. Claro que a gente comenta uma ou outra coisa. Mas de acreditar só quando helicóptero desceu e vimos ele. Como frisei, é muito importante ter alguém da grandeza dele, com o futebol que ele tem. Muito importante para todos, para o clube. Que a gente possa ajudá-lo ao máximo.- ressalta o meia.

Thaciano chegou à Baixada Santista na condição de quarto reforço para 2025 e como artilheiro do Bahia em 2024, com 15 gols. Ele foi adquirido em definitivo e assinou contrato até o fim de 2028.

Durante o bate-papo, revelou também que o espírito vencedor de Neymar cativou o elenco.

- Esse espírito vencedor dele, de um cara que rodou o mundo. Falar do Neymar, a gente sabe da grandeza que é. Toda experiência dele e está passando para a gente nos treinamentos, nos jogos, está ajudando muito a gente. O mais importante é absorver o máximo que ele tem de experiência para ajudá-lo ao máximo dentro de campo. - explica Thaciano.

Thaciano chegou ao Santos no início deste ano após fase artilheira no Bahia (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

No último jogo, em que o Santoa venceu o Noroeste por 3 a 0, na Vila Belmiro, Neymar foi poupado e deixou o gramado no segundo tempo. Foi justamente Thaciano quem acabou ganhando uma oportunidade na equipe de Pedro Caixinha na etapa final.

- Ele é igual com todo mundo, uma simplicidade ímpar. Sempre está na resenha, de alto astral, feliz. Estamos aqui para ajudá-lo em todos os aspectos. Sabemos da grandeza dele, a gente sabe que o Neymar é um cara feliz, que para desempenhar tem que estar alegre. E tentamos ao máximo ajudar em todos os aspectos. - conclui.

Thaciano busca uma vaga na equipe titular de Caixinha no fechamento da primeira fase do Campeonato Paulista. O duelo será contra a Inter de Mineira, neste domingo (23), fora de casa, às 18h30.