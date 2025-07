João Basso projeta intertemporada do Santos visando retomada do Brasileirão

O zagueiro João Basso tem sido um dos destaques na intertemporada do Santos. O técnico do Peixe, Cléber Xavier, chegou a declarar em entrevista ao programa Domingo Esportivo, da TV Santa Cecília, que Basso e Luan Peres seriam os zagueiros titulares caso tivesse jogo no último domingo (29), data da entrevista.

O zagueiro Gil também é uma opção para a posição, já que ele voltou a integrar o elenco depois de resolver problemas pessoais antes da pausa do Brasileirão. Ele foi liberado pelo clube na ocasião. Zé Ivaldo, Luisão e João Alencar também são alternativas na defesa santista.

Nesta quarta-feira (02), os jogadores participaram de treino técnico, sob chuva e frio. Na parte da tarde, os atletas realizaram atividades físicas.

Para o zagueiro João Basso, o período de treinos está sendo produtivo, tanto na parte técnica quanto na física.

— A gente tem treinado bastante desde que nos reapresentamos para que possa chegar no Campeonato Brasileiro o mais preparado possível e dar sequência nos bons jogos que fez antes da pausa. Então, estamos trabalhando bem, estamos nos dedicando. O treino está sendo intenso, bem forte — afirmou o jogador.

João Basso tem 32 jogos e dois gols marcados pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ele também projeta um bom retorno para a sequência do Brasileirão, demonstrando confiança pelas boas atuações nos últimos jogos antes da pausa do Campeonato.

— Eu trabalho visando sempre o próximo jogo, sempre o próximo treino. Então, a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar para conseguir os nossos passos, conseguir o nosso lugar, não baixar os braços — ressaltou João Basso.

O Santos volta a treinar nesta quinta-feira (03) na parte da manhã, na sexta-feira (04) novamente em dois períodos e no próximo sábado (05) no período da manhã, sempre no CT Rei Pelé.

Números de João Basso pelo Santos:

31 jogos (28 titular)

2 gols

1 assistência

7 passes decisivos

82% acerto no passe

41% acerto no passe longo

54% eficiência nos duelos aéreos

2.8 bolas recuperadas por jogo

3.6 cortes por jogo

1.2 desarmes por jogo

1.2 interceptações por jogo

0.9 faltas por jogo

3 cartões amarelos

1 gol contra

Nota Sofascore 6.77