Cléber Xavier quer retomar confiança do Santos: ‘Só vai acontecer quando a bola entrar’

O Santos empatou com o Ceará por 0 a 0 nesta segunda-feira (12), no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe segue na vice-lanterna da competição com cinco pontos e tem apenas uma vitória em oito partidas.

Em entrevista coletiva, o técnico Cléber Xavier afirmou que deseja retomar a confiança do elenco, que retornou à elite do futebol nesta temporada.

-No vestiário do dia a dia, o momento é de tentar dar confiança a eles. Trabalhando, como eu disse, analisando os jogos jogados, conversando individualmente com cada atleta, conversando dentro do setor, colocando ideias no setor. Muda um pouco, eu falei numa das entrevistas que eu fiz, o meu jeito de jogar, do jeito do Caixinha jogar. A gente traz essas ideias. A entrega deles, de todos, ela é muita. Não tenho o que falar de nenhum deles. Conversei com eles agora no vestiário. Tentar trazer confiança a eles e também lembrar: a gente tem que melhorar alguns detalhes do jogo. E a confiança só vai acontecer quando a bola começar a entrar. Hoje não entrou no nosso gol, mas no gol adversário a gente precisa ser mais efetivo, a gente precisa criar mais. Então a confiança e o trabalho… não tem outra forma, não existe outra forma.

O Santos contou com a estreia do recém-contratado Zé Rafael, que entrou no fim do segundo tempo. O Alvinegro teve retornos importantes do Departamento Médico. O atacante Álvaro Barreal também ganhou uma oportunidade na segunda etapa. Ele se recuperou de uma lesão na coxa esquerda. O zagueiro Souza foi relacionado pela primeira vez depois de ter se recuperado de uma lesão no tornozelo direito.

Zé Rafael fez a estreia pelo Santos no Allianz Parque. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

O que vem pela frente:

O time da Baixada Santista volta a jogar na Vila Belmiro apenas no dia 1º de junho, contra o Botafogo. Antes disso, enfrenta o Corinthians no próximo domingo (18) e o Vitória no dia 25 de maio, ambos pelo Brasileirão. O jogo de volta da Copa do Brasil contra o CRB será no dia 22 de maio, no Estádio Rei Pelé.