O último jogo de Neymar antes da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo foi marcado por inúmeras polêmicas na tarde deste domingo (17). O atacante do Santos foi substituído e acabou advertido com cartão amarelo após uma confusão envolvendo a arbitragem na partida contra o Coritiba, no Brasileirão, disputada na Neo Química Arena.

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A partida ganhou contornos de tensão no segundo tempo, quando Neymar sentiu dores na panturrilha direita e foi atendido próximo ao banco de reservas. Pouco depois, o jogo foi paralisado após uma possível falha na comunicação da placa de substituição, o que gerou confusão imediata entre jogadores e comissão técnica do Santos.

Segundo informações da transmissão do "Premiere" e do repórter de campo, a indicação inicial da CBF apontava a saída de Escobar, e não de Neymar, o que teria provocado o desentendimento no momento da substituição.

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(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Durante a paralisação, o camisa 10 demonstrou irritação e tentou esclarecer a situação com a arbitragem, chegando a exibir um papel com o número 31, referente a Escobar, em meio à discussão no gramado. O técnico Cuca também chegou a solicitar o retorno de Neymar à partida, mas a decisão da arbitragem foi mantida.

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Em meio ao clima quente, o atacante acabou sendo advertido com cartão amarelo por reclamação e por entrar no campo durante a confusão. A situação aumentou ainda mais a tensão em torno da sua atuação na partida.

Ao fim do episódio, Neymar deixou o campo visivelmente irritado, enquanto a arbitragem não voltou atrás na decisão, encerrando uma noite marcada por controvérsia às vésperas da definição da lista de convocados da Seleção Brasileira.

Veja o momento que Neymar é substituído