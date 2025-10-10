Sob forte chuva, Santos treina focado no clássico contra o Corinthians
Peixe entra em campo somente na próxima quarta-feira (15), na Vila Belmiro
O Santos realizou treinamentos em dois períodos nesta sexta-feira (10), no CT Rei Pelé. Pela manhã, o elenco iniciou as atividades físicas sob forte chuva na Baixada Santista.
Mayke, com uma inflamação no joelho direito, além de Rollheiser e Lautaro Díaz, que foram preservados, não participaram da sessão matutina e ficaram na academia.
O meia Victor Hugo segue em transição física após se recuperar de uma lesão muscular. A expectativa é de que ele volte a treinar com o grupo na próxima segunda-feira (13).
Neymar, que trata uma lesão na coxa direita, permanece como desfalque e será ausência no clássico.
O técnico não poderá contar com o atacante Tiquinho Soares, suspenso, e nem com o zagueiro Alexis Duarte, convocado pela Seleção Paraguaia. O defensor esteve à disposição, mas não entrou em campo no empate por 2 a 2 com o Japão, nesta sexta-feira, em solo japonês.
Na próxima terça-feira (14), o Paraguai, já classificado para a Copa do Mundo, enfrentará a Coreia do Sul, às 8h (de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul.
Agenda de jogos do Santos:
28ª rodada - 15.10 - Santos x Corinthians - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
29ª rodada - 20.10 - Santos x Vitória - 21h30 (de Brasília) - Vila Belmiro
30ª rodada- 26.10 - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos
31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro
32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque
33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã
13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa
