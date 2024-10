Com novidades, Santos está escalado para duelo contra o Ceará

Diego Pituca é um dos jogadores que retornam de suspensão







Publicada em 22/10/2024

Com novidades, o Santos está escalado para o confronto direto na luta pelo acesso contra o Ceará. O Peixe entra em campo nesta terça-feira, às 19h, na Vila Belmiro. Fábio Carille promoveu mudanças na escalação, como o retorno de Gil, Diego Pituca e Escobar, que cumpriram suspensão na derrota da equipe contra a Chapecoense, na última rodada.

Por outro lado, o comandante do alvinegro praiano não poderá contar com JP Chermont. O lateral-direito apresentou fadiga muscular nos treinos de preparação para o jogo e será substituído por Hayner.

Com as mudanças, Fábio Carille escalou o Santos para o decisivo jogo contra o Ceará com Gabriel Brazão; Hayner, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Serginho; Willian, Guilherme e Wendel Silva.

O Ceará busca a vitória para entrar na zona de acesso à Serie A e foi escalado por Léo Condé com Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo, Matheus Bahia; De Lucca, Lucas Mugni, Lourenço; Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon.

O duelo pela 32ª rodada da Série B marca o encontro entre o primeiro colocado, Santos, e o quinto lugar do torneio, o Ceará. Apenas cinco pontos separam as equipes. Portanto, o confronto ganhou caráter de decisão para ambas as equipes.

O confronto marca o encontro entre os dois melhores ataques da competição. O Ceará é o clube que mais balançou as redes na Série B, foram 50 gols ao todo, seguido pelo Santos, que já marcou em 48 oportunidades no torneio.