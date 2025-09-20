Sem Neymar, Santos finaliza preparação para o clássico contra o São Paulo

O Santos finaliza neste sábado, às 17h (de Brasília), a preparação para o clássico contra o São Paulo. A equipe trabalhou durante cinco dias para definir o time que vai enfrentar o Tricolor pela terceira vez na temporada.

O técnico Juan Pablo Vojvoda busca a primeira vitória à frente do Peixe e fará sua estreia em clássicos.

O meia Rollheiser retorna de suspensão, enquanto Zé Ivaldo e Igor Vinícius cumprem suspensão e estão fora do duelo. Willian Arão segue em transição e será desfalque pelo décimo jogo seguido.

Lautaro Díaz deve ser titular novamente no duelo entre o Santos e o São Paulo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Clássico:

Os reforços que estrearam diante do Atlético-MG, na Arena MRV, no último domingo (14) — o meia Victor Hugo, o atacante Lautaro Díaz e o zagueiro Adonis Frías — podem fazer o primeiro jogo em casa pelo Santos.

O Peixe terá apenas o clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro neste mês e busca a segunda vitória em três confrontos contra o rival na temporada.

O atacante Neymar, que sofreu lesão no músculo reto femoral da coxa direita, pode ser substituído por Rollheiser. Desde seu retorno à Baixada Santista, o camisa 10 já disputou 23 partidas e acumula três lesões.

O recém-chegado Alexis Duarte também pode formar a dupla de zaga ao lado de Luan Peres. O defensor foi apresentado oficialmente e regularizado no BID da CBF na semana passada.

O goleiro Gabriel Brazão deve entrar em campo usando uma máscara especial para proteger a face, após ter seguido o protocolo de concussão da CBF, devido ao choque com o jogador do Atlético-MG, Igor Gomes.