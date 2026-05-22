Cuca busca ajustar sistema defensivo do Santos até pausa para Copa; Veríssimo será desfalque

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Um dos principais desafios do técnico Cuca até a pausa das competições para a Copa do Mundo é ajustar o sistema defensivo do Santos. Nos últimos quatro jogos da equipe pela Copa Sul-Americana, o time empatou todas as partidas após sair na frente do placar, mas sem conseguir sustentar a vantagem. O Peixe sofreu gols em todos os compromissos da competição continental.

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No Campeonato Brasileiro, o Peixe possui a quinta pior defesa, com 25 gols sofridos em 16 partidas. A equipe saiu de campo sem ser vazada em apenas quatro oportunidades.

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Na última quarta-feira (20), o Peixe empatou por 2 a 2 com o San Lorenzo, na Vila Belmiro, pela Copa Sul-Americana. Após a partida, o zagueiro Lucas Veríssimo comentou sobre o desempenho irregular da equipe, que soma apenas 26% de aproveitamento no torneio.

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— A gente sabe que está faltando um pouco mais. Temos que nos entregar mais. A verdade é essa, nossa conversa é essa. Temos que nos doar mais, nos cobrar mais, porque somos o Santos. Não podemos passar por essa situação, tanto no Brasileirão quanto na Sul-Americana - desabafou o Menino da Vila.

Lucas Veríssimo recebeu cartão amarelo na última partida e está suspenso para o duelo decisivo da próxima terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), que definirá se o clube seguirá vivo na competição. O Alvinegro Praiano é o lanterna do Grupo D, com apenas quatro pontos conquistados, e ainda não venceu no torneio.

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— Queria muito estar em campo e ajudar a nossa equipe. Mas, infelizmente, tomei um cartão que, para mim, não teve nada a ver. Vou estar fora, mas quem entrar vai cumprir bem o papel e ajudar o time. Precisamos ganhar de qualquer jeito para tentar a classificação ao playoff - afirmou.

Lucas Veríssimo completou recentemente a marca de 200 jogos com a camisa do Peixe e é um dos pilares do sistema defensivo ao lado do goleiro Gabriel Brazão. Até aqui, são 29 partidas disputadas na temporada.

No treino desta sexta-feira (22), Cuca deve começar a esboçar a equipe que enfrentará o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, em confronto direto na luta contra a zona de rebaixamento. Para o setor defensivo, o treinador conta com opções como Luan Peres, Adonis Frías, João Ananias e Zé Ivaldo.

Cuca e Lucas Veríssimo pelo Santos:

A estreia de Cuca nesta quarta passagem pelo Santos coincidiu justamente com o retorno de Lucas Veríssimo ao clube, no empate sem gols diante do Cruzeiro. Daquela partida até o empate por 1 a 1 contra o Deportivo Recoleta, o Peixe disputou seis jogos e sofreu apenas dois gols. No entanto, nas dez partidas seguintes, a equipe conseguiu passar sem ser vazada em apenas duas oportunidades.

Até a pausa para a Copa do Mundo, o Santos ainda terá mais três compromissos e precisará lidar também com a ausência de Neymar, que segue em recuperação de um incômodo na panturrilha direita e focado na Seleção Brasileira.

Com pouco tempo para ajustes, Cuca tenta encontrar equilíbrio defensivo e melhorar a condição física do elenco antes da intertemporada. A ideia é aproveitar a parada para reorganizar a equipe, reduzir a instabilidade e preparar o Santos para um segundo semestre mais competitivo, especialmente na Copa do Brasil, torneio em que o clube avançou às oitavas de final e ainda vê espaço para sonhar mais alto.

Lucas Veríssimo durante partida do Santos na Vila Belmiro, pela Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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Agenda do Santos:

23/05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26/05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30/05 (sábado) - Santos x Vitória - 21h - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)