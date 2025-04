Depois de quase 12 anos sem disputar uma partida do Campeonato Brasileiro, Neymar reestreou neste domingo (13) na principal competição do país. O atacante jogou todo o segundo tempo da derrota do antos por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã. Foi xingado pela torcida rival e visado pelos marcadores. E, mesmo depois de 40 dias sem jogar uma partida oficial por causa de uma lesão muscular, demonstrou a tradicional desenvoltura em campo e senso de coletividade.

Os números de Neymar na partida ainda estiveram longe da melhor forma: ele acertou apenas dois dos seis dribles tentados; errou seis dos 22 passes efetuados; ganhou nove de 16 duelos; e deu uma única finalização, em chute rasteiro, além de um passe perigoso. Os números são da plataforma Sofascore.

Mas essas estatísticas refletem em boa dose o que Neymar se propôs em campo: ele passou a maior parte do tempo no meio campo, algumas vezes aparecendo até mesmo no setor defensivo. Chutar no gol adversário parece ter sido a menor das preocupações do atacante, cada vez mais convertido em meia, do Santos.

— [Voltar para buscar o jogo] parte dele. Ele tem esse entendimento do jogo. Nós não podemos limitar um jogador que tenha essa capacidade, que tenha esse entendimento do jogo — disse o técnico do Santos, Pedro Caixinha, após a partida.

— Lembro-me da primeira ação que ele fez, em que eliminou logo todo o meio-campo adversário e foi por ali afora. Ele tem também essa capacidade. Ele tem esse entendimento do jogo, de quando a bola não lhe chega, ele tem que procurar o jogo, porque tem que ser um jogador que tem que ser sempre parte ativa do mesmo. E, se a bola não estiver com ele, obviamente ele não está em jogo. Então ele tem essa capacidade — acrescentou o técnico do Santos.

No Maracanã, Neymar foi vaiado e tietado

A presença de Neymar no Maracanã foi uma atração à parte no duelo entre Fluminense e Santos. Antes do jogo, no momento do aquecimento, uma fila de fotógrafos se formou ao lado do campo para fazer registros do atacante. Torcedores que ficaram mais próximos ao gramado gritavam pelo jogador. Após a partida, dezenas de tricolores, incluindo muitas crianças, ficaram na área próxima ao ônibus do Santos para tentar fazer um registro com o jogador — mas ele deixou o estádio por uma saída alternativa.

Durante a partida, contudo, a torcida do Fluminense não deu trégua a Neymar. Ele foi xingado em coro quando entrou em campo e era o mais visado pela torcida a cada lance. Nada, porém, capaz de abalar sua atuação no Maracanã.

Neymar tem contrato com o Santos até 30 de junho. O clube tenta segurar o jogador até 2026.