menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

Separados por cinco pontos na tabela, equipes se enfrentam nesta quarta-feira (1), na Vila Belmiro

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 30/09/2025
19:18
onde asssitir
imagem cameraO Santos vem de um empate diante do Red Bull Bragantino por 2 a 2, fora de casa
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos recebe o Grêmio nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe precisa vencer para se afastar de vez da zona de rebaixamento, especialmente após o empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no último domingo (21), fora de casa.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui para assistir ao vivo no Premiere

O Alvinegro Praiano ocupa a 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a mais que a primeira equipe dentro do Z-4. Até aqui, soma sete vitórias, seis empates e 11 derrotas em 24 partidas, com aproveitamento de 37%.

Já o Tricolor Gaúcho aparece em 10º lugar, com 32 pontos. A equipe acumula oito vitórias, oito empates e nove derrotas, o que representa um aproveitamento de 42%.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Campeonato Brasileiro

Santos-escudo-onde-assistir
SAN
Gremio-escudo-onde-assistir
GRE
26ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília)
Local
Vila Belmiro (Santos, SP)
Árbitro
Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes
Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Santos quer aproveitar a presença da sua torcida para embalar na tabela do Campeonato Brasileiro. Ainda sem Neymar, que se recupera de uma lesão na coxa direita, Juan Pablo Vojvoda busca a segunda vitória no comando do time santista.

Acumula empates diante do Fluminense, Atlético-MG, Red Bull Bragantino e uma vitória contra o São Paulo.

O comandante terá o retorno de Escobar, que está suspenso. Adonis Frías pode voltar a ficar à disposição para a zaga já que foi poupado do último jogo por causa de dores na panturrilha.

continua após a publicidade

Victor Hugo (lesão no músculo adutor da coxa direita) e Gabriel Bontempo (em transição após sentir o adutor da coxa direita) também estão de fora da partida.

O Grêmio, comandado por Mano Menezes, vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Vitória. Marcos Rocha, que deixou a partida com dores musculares em razão do desgaste físico, viajou com a delegação.

Por outro lado, o goleiro Tiago Volpi (lesão muscular), o volante Cuéllar (desconforto muscular) e o atacante Cristian Oliveira (desconforto muscular) estão fora do duelo. Eles também serão desfalques diante do Red Bull Bragantino, próximo adversário do Tricolor. A equipe gaúcha enfrenta o Massa Bruta no sábado (4), às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, em uma sequência de jogos como visitante — a chamada “viagem casada”.

A boa notícia para Mano Menezes é o retorno do lateral-direito João Lucas e do meia Riquelme, que estão recuperados de lesões e ficam à disposição.

Ficha Técnica:

SANTOS X GRÊMIO - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (1), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro (Santos, SP);
📺 Onde assistir: Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Álvaro Barreal; Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Pavon, Francis Amuzu e André Henrique.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias