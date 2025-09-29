Vojvoda analisa estreantes ‘gringos’ e elogia mentalidade de jogo do Santos

Após o empate do Santos diante do Red Bull Bragantino, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a estreia dos jogadores estrangeiros no elenco do Peixe.

O Alvinegro Praiano e o Massa Bruta ficaram no 2 a 2 no último domingo (28), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida marcou a estreia de Billal Brahimi, que vestiu pela primeira vez a camisa 21 do Peixe. O atacante entrou aos 25 minutos do segundo tempo, no lugar de Rollheiser.

— Brahimi fez uma boa semana de treinos e eu quis dar essa minutagem a ele. Precisa se adaptar rapidamente ao futebol, à cultura e ao contexto em geral. Vamos confiar e apoiar. São jogadores que podem dar qualidade e velocidade, um jogo característico que vai ajudar o Santos — afirmou Vojvoda.

Na coletiva de apresentação realizada na última sexta-feira (26), Billal havia declarado que prefere atuar pelo lado direito do ataque.

O franco-argelino assinou contrato com o Santos até o fim do ano que vem e foi o 20º reforço da temporada, visto como uma oportunidade de mercado, já que estava livre após deixar o Nice, da França.

Após a partida, Brahimi publicou uma mensagem em suas redes sociais lamentando o empate e pedindo desculpas à torcida.

Billal se pronuncia nas redes sociais após empate do Santos diante do Red Bull Bragantino. (Foto: Divulgação/ Instagram)

Outro reforço analisado pelo técnico santista, Juan Pablo Vojvoda, foi o zagueiro Adonis Frías, que sentiu um desconforto na panturrilha e acabou preservado da partida. O paraguaio Alexis Duarte, também recém-chegado ao clube, foi o escolhido para substituí-lo.

— Quanto ao Frías, ele sentiu um desconforto em uma parte do músculo que exige cuidado. Não quis correr riscos, pois não quero perder jogadores por muito tempo. Foi uma boa estreia, é um atleta com boa capacidade técnica e fisicamente muito forte. Vai ajudar em um setor em que temos concorrência importante, com jogadores correspondendo bem. Quero que o problema de escolher seja do treinador — destacou Vojvoda.

O jogo:

Na avaliação de Juan Pablo Vojvoda, o Santos poderia ter saído com a vitória, principalmente pelo desempenho no segundo tempo. O técnico, no entanto, ressaltou a necessidade de melhorar a efetividade, apesar da “mentalidade vencedora” demonstrada pela equipe.

— A mentalidade de jogo, de querer ganhar e impor condições a um adversário que também tem qualidade, principalmente na posse de bola e na força física de seus jogadores, precisa ser destacada. Eles abriram o placar em 1 a 0 e tivemos força para virar e empatar o jogo. Fico com a sensação de que não defendemos bem a bola parada. Não me lembro de uma jogada clara de perigo ou de defesa difícil do nosso goleiro. É o futebol. Temos que corrigir isso e melhorar a efetividade, mas sem perder o que mostramos de positivo hoje — analisou o comandante santista.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira (1º), contra o Grêmio, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.