Santos X CRB: CBF divulga áudio do VAR de pênalti defendido por Brazão

O Santos empatou com o CRB por 1 a 1, na última quinta-feira (01), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O Peixe abriu o placar no final do primeiro tempo com Rollheiser desviando uma cobrança de escanteio de Guilherme. O CRB empatou aos 11 minutos no segundo tempo com Breno Herculano.

No fim do segundo tempo, aos 48 minutos, a arbitragem marcou um pênalti cometido por Gil em Mikael. No entanto, Gabriel Brazão fez uma linda defesa no chute de David da Hora.

A CBF divulgou o áudio do VAR nesta sexta-feira (02). No arquivo, é possível ouvir a decisão tomada pela equipe de arbitragem. Lucas Paulo Torezin (PR) foi o árbitro da partida, com Paulo Roberto Alves Júnior (VAR), Sidmar dos Santos Meurer (AVAR) e Michel Patrick Costa Guimarães (AVAR2) na equipe de vídeo.

Inicialmente, o trio discutiu duas situações. A primeira é uma possível mão na bola de Léo Godoy, mas a jogada não foi considerada pênalti, pois interpretou-se que o braço estava colado ao corpo. Em seguida, o lance envolvendo o zagueiro Gil é analisado:

— O atacante chega primeiro na bola. O defensor acaba tocando a perna. O ponto de contato já vi que tem.

O VAR, então, recomenda a revisão do lance, afirmando que, em sua visão, o defensor 'de forma imprudente, atinge a perna do seu adversário antes de o atacante chegar na bola'.

Gabriel Brazão comemora defesa que garantiu o empate do Santos com o CRB pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Ficha técnica:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 1 CRB

3ª FASE DA COPA DO BRASIL - JOGO DE IDA

📆 Data e horário: quinta-feira, 01 de maio, 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro (Santos)

🥅 Gols: Rollheiser (46'/1ºT); Breno Herculano (12'/2ºT)

🧑‍🤝‍🧑Público: 10.350

🚨Renda: R$ 555.007,50

ARBITRAGEM

🗣️ Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR)

🖥️ VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

🟨Cartões amarelos: Segovia e Breno Herculano (CRB); Zé Ivaldo e Leo Godoy (Santos)

🟥Cartão vermelho: Escobar (Santos)

ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Aderlan (Leo Godoy), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Tomás Rincón) e Rollheiser (Luca Meirelles), Gabriel Veron (Matheus Xavier), Guilherme (Deivid Washington) e Tiquinho Soares.

ESCALAÇÃO DO CRB (Técnico: Eduardo Barroca)

Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê (Fernando Henrique) e Danielzinho (Lucas Kallyel); Thiaguinho (Vinicius Barata), Douglas Baggio (David da Hora) e Breno Herculano (Mikael).