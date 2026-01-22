Santos x Corinthians: Ausências de Memphis e Neymar abrem espaço para novos protagonistas

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A partida, que será disputada na Vila Belmiro, não contará com os dois principais craques das equipes: Neymar e Memphis.

O atacante holandês perdeu parte do início da temporada para tratar um edema ósseo no joelho. Ele treinou pela primeira vez com o elenco na última terça-feira (20) e ainda não estará à disposição do técnico Dorival Júnior.

A comissão técnica trabalha com a expectativa de contar com o jogador na final da Supercopa Rei, contra o Flamengo, no dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília.

A ausência do camisa 10 abre espaço para outras opções no elenco. Dorival Júnior ainda não conseguiu definir uma dupla ofensiva nesta temporada.

A tendência é que o treinador promova mudanças no ataque e escale Vitinho e Yuri Alberto como titulares. A dupla deve iniciar o clássico como tentativa de dar mais mobilidade ao time.

Santos e Corinthians buscam a primeira vitória em clássicos nesta temporada. (Foto: Ronaldo Barreto/TheNews2)

Memphis x Neymar:

O duelo entre os camisas 10 ocorreu em apenas um dos quatro confrontos entre as equipes no ano passado. Foi justamente no dia 12 de fevereiro, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Corinthians levou a melhor ao vencer com gols de Yuri Alberto e Garro. Guilherme, que deixou o Peixe nesta temporada para atuar nos Estados Unidos, descontou para os visitantes.

Depois disso, Neymar ficou fora de combate nos outros três jogos, inclusive na semifinal do estadual, quando o Alvinegro Praiano voltou a ser derrotado pelo rival.

A ausência do ídolo santista abre espaço para que outros jogadores ganhem protagonismo no Peixe, como o próprio Gabriel Barbosa, cunhado do camisa 10 e que foi contratado com incentivo da família de Neymar. Recuperado de uma tendinite, Gabigol será relacionado para o clássico.

O atacante iniciou a temporada atuando por 90 minutos sob forte calor na Baixada Santista contra o Novorizontino, depois recebeu poucos minutos diante do Palmeiras e foi poupado no duelo contra o Guarani. Em sua terceira passagem pelo clube, Gabigol busca retomar o bom futebol e reforça o desejo de encerrar o jejum de títulos de grande relevância do Santos, que já dura quase dez anos.

O setor ofensivo tem sido uma das principais dúvidas de Juan Pablo Vojvoda, que iniciou o ano dando oportunidades a Caballero, Lautaro Díaz e Thaciano. Robinho Jr., que é orientado de perto por Neymar, ainda é visto como uma opção para o segundo tempo. Já Rollheiser e Barreal começaram bem a temporada, com destaque individual. O argentino, inclusive, foi o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado, com nove gols.

Com cenários semelhantes e expectativas altas, Santos e Corinthians entram em campo pressionados por uma resposta imediata neste início de temporada. Sem seus principais astros, o clássico ganha contornos ainda mais imprevisíveis, abrindo espaço para novos protagonistas e exigindo eficiência coletiva. Na Vila Belmiro, o resultado pode significar não apenas três pontos, mas também confiança e rumo para a sequência do Campeonato Paulista.

