Com time reserva, Atlético-MG é derrotado pelo Puerto Cabello na estreia na Sul-Americana

O Atlético foi derrotado por 2 a 1 pelo Puerto Cabello, nesta quarta-feira (8), na Venezuela, em sua estreia na Copa Sul-Americana. Com uma equipe alternativa em campo, o Galo não conseguiu manter a sequência positiva que vinha construindo na temporada, nem repetir o bom desempenho apresentado nos jogos anteriores.

O Atlético foi derrotado por 2 a 1 pelo Puerto Cabello, nesta quarta-feira (8), na Venezuela, em sua estreia na Copa Sul-Americana. Com uma equipe alternativa em campo, o Galo não conseguiu manter a sequência positiva que vinha construindo na temporada, nem repetir o bom desempenho apresentado nos jogos anteriores.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

A partida começou com o Puerto Cabello pressionando a equipe do Atlético, que se mostrava desorganizada e com dificuldades defensivas. O domínio dos mandantes rapidamente se traduziu em resultado: após um cruzamento pela direita, ninguém conseguiu fazer o corte, e Castillo apareceu livre nas costas da defesa, dominou e finalizou firme para abrir o placar.

Depois de sofrer o gol, o Atlético reagiu e conseguiu se reorganizar. Em menos de dez minutos, chegou ao empate após uma falha do goleiro adversário. Ao tentar sair jogando, ele errou o passe, Bernard recuperou a bola e tentou a finalização. Após um bate-rebate, a bola sobrou para Dudu, que apenas empurrou para as redes.

continua após a publicidade

No entanto, quando o Atlético vivia seu melhor momento na partida, já na reta final do primeiro tempo, voltou a falhar defensivamente. Em mais um lance de cruzamento, dessa vez pelo alto, a zaga não conseguiu afastar, e Ramos subiu mais alto que todos para cabecear e colocar o Puerto Cabello novamente em vantagem.

Jogadores do Puerto Cabello comemoram gol (Foto Juan Barreto / AFP)

No início do segundo tempo, o Puerto Cabello, mesmo com a vantagem no placar, voltou melhor e seguiu buscando o ataque. A equipe venezuelana criou boas oportunidades para ampliar, mas pecou nas finalizações.

continua após a publicidade

O Atlético só conseguiu crescer na partida a partir dos 15 minutos, quando passou a ter mais posse de bola e a se lançar ao ataque. Apesar disso, encontrou dificuldades diante da defesa do Puerto Cabello e esbarrou na falta de criatividade ofensiva.

Com o passar do tempo, o jogo perdeu intensidade e teve poucas chances claras. Assim, o Puerto Cabello conseguiu administrar o resultado e garantir a vitória até o apito final.

Próximo jogo do Atlético

O Atlético volta a campo no próximo sábado (11) pelo Campeonato Brasileiro. O Galo enfrenta o Santos às 20h na Vila Belmiro, em jogo válido pela 11° rodada da competição.

Ficha do jogo

Puerto Cabello 2 x 1 Atlético-MG

1° rodada - Fase de grupos - Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira 7 de Abril às 23h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Misael Delgado (Valência, Venezuela)

🥅 Gols: Castillo (1-0), Dudu (1-1), Ramos (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Junior Alonso (CAM)

🟥 Cartões vermelhos:

Puerto Cabello (Técnico: Eduardo Sarago)

Luis Romero; Vargas, Jiovany Ramos, Obradovic e Rosales; González, Bamba e Moreno; Flores, Ponce e Castillo

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Everson; Preciado, Lyanco, Vitor Hugo e Alonso; Igor Gomes (Maycon), Cissé e Gustavo Scarpa; Dudu, Bernard (Reinier) e Cassierra (Cauã Soares)

🟨 Arbitragem: Yael Falcon (ARG)

🚩 Assistentes: Maximiliano Del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

📺 VAR: Silvio Trucco (ARG)