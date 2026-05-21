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João Alencar projeta campanha do Santos no Brasileiro Sub-20: 'Estamos atentos e focados'

Peixe é o terceiro colocado da competição; Palmeiras e Vasco lideram na tabela

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Juliana Yamaoka
Santos (SP)
Dia 21/05/2026
13:26
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João Alencar durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Reinaldo Campos/ Santos FC)
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O Santos vive uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nos últimos dois jogos, conquistou duas vitórias consecutivas diante de Juventude-RS e do Fortaleza-CE.

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João Alencar, zagueiro e capitão do Peixe, analisou o momento da equipe na competição nacional e pregou foco para os próximos desafios.

— Foram dois bons jogos contra Juventude e Fortaleza na última semana, conquistando pontos importantes para nós no campeonato e também trazendo confiança para os confrontos que teremos nesta reta final da primeira fase — afirmou Alencar.

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O defensor também comentou sobre as expectativas para o confronto contra o Flamengo, na próxima quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

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— Sabemos que será um jogo complicado contra o Flamengo na quinta-feira. Temos de nos manter atentos e focados a todo momento para buscar um bom resultado e seguir somando pontos importantes no campeonato — analisou o zagueiro alvinegro.

O Peixe ocupa a terceira colocação da competição, com 23 pontos. Em 12 jogos, soma sete vitórias, dois empates e três derrotas. O Palmeiras lidera com 31 pontos, enquanto o Vasco aparece na vice-liderança, com 28.

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João Alencar atuando pelo Sub-20 do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
João Alencar atuando pelo Sub-20 do Santos. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Agenda Campeonato Brasileiro Sub-20:

21.05 (quinta-feira) - Flamengo x Santos - 21h30 (de Brasília) - Estádio Luso Brasileiro (RJ) - 13ª rodada

27.05 (quarta-feira) - Santos x Botafogo - 15h (de Brasília) - CT Rei Pelé - 14ª rodada

10.06 (quarta-feira) - Palmeiras x Santos - 16h (de Brasília) - Arena Barueri - 15ª rodada

17.06 (quarta-feira) - América-MG x Santos - 15h (de Brasília) - Arena URBSAN (Betim-MG)

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