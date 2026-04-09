Gabriel Brazão admite culpa pela derrota do Santos na Sul-Americana

O goleiro do Santos Gabriel Brazão, comentou a derrota da equipe na última quarta-feira (8), na estreia da Copa Sul-Americana, para o Deportivo Cuenca, no Equador, em partida disputada a cerca de 2.500 metros de altitude.

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O Peixe perdeu por 1 a 0, com o gol adversário originado em uma cobrança fechada de escanteio. Na jogada, houve falha de Brazão, com a bola batendo no goleiro antes de entrar.

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Gabriel Brazão acumula 106 jogos com a camisa do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Gabriel Brazão analisou, em entrevista, a atuação do Santos na partida. Durante a pausa para hidratação dos atletas, o técnico Cuca chegou a declarar que "era impossível perder a partida".

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— Tem que ter alguém ali (na primeira trave), mas eu assumo a responsabilidade. A derrota pode colocar na minha conta. Infelizmente não fui feliz ali. Ele também acertou um belo chute, mas a responsabilidade é minha — disse, em entrevista à ESPN.

Com mais de 100 jogos pelo Santos, Gabriel Brazão preferiu projetar a reação da equipe para a próxima partida. O Peixe encara o Atlético Mineiro, na Vila Belmiro, no próximo sábado (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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— A gente perdeu por culpa minha. É seguir trabalhando. Sábado já volta o Campeonato Brasileiro. Então é pedir desculpas para o torcedor santista. A responsabilidade é toda minha neste jogo - comentou.

O que vem pela frente:

Com apenas cinco vitórias em 21 jogos nesta temporada, o Santos precisa se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e uma boa oportunidade será neste sábado (11), quando recebe o Atlético-MG, na Vila Belmiro.

Já pela Copa Sul-Americana, o Peixe é o único time do Grupo D que ainda não pontuou na competição. Antes da pausa para a Copa do Mundo, a equipe ainda entra em campo pela quinta fase da Copa do Brasil diante do Coritiba, com o primeiro jogo na Vila Belmiro. A decisão da vaga será no Couto Pereira.