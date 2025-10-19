O Santos encerrou, na tarde deste domingo (19), a preparação para o confronto diante do Vitória, que acontece nesta segunda-feira (20), às 21h30, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá que promover mudanças obrigatórias na equipe.

A atividade começou com aquecimento no gramado do CT Rei Pelé e seguiu com treino tático da provável equipe titular. O treinador também trabalhou jogadas de bola parada.

Vojvoda não poderá contar com João Schmidt, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O reserva imediato, o volante Tomás Rincón, não participou dos treinos de sábado (18) e domingo (19) e dificilmente entrará em campo, ainda em recuperação de um edema muscular na panturrilha esquerda.

Diante das ausências, o técnico avalia alternativas para a equipe. A opção natural seria Willian Arão, que atua na posição, mas pouco jogou na temporada por lesões. Gabriel Bontempo e Victor Hugo também são opções, embora a escolha de qualquer um dos dois obrigaria Zé Rafael a recuar e atuar como primeiro volante.

O provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão (Bontempo ou Victor Hugo), Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

O presidente Marcelo Teixeira e o executivo de futebol Alexandre Mattos acompanharam o treino no CT, conversaram com o elenco no gramado e assistiram às atividades.

Willian Arão é opção para o meio-campo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos x Vitória e a luta contra o rebaixamento

O Santos ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos conquistados em 27 partidas. A equipe soma sete vitórias, dez empates e dez derrotas, com 28 gols marcados e 39 sofridos, apresentando um saldo negativo de 11.

O Vitória aparece na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 28 pontos em vinte e oito jogos disputados. O time baiano soma oito vitórias, quatro empates e 11 derrotas, com 33 gols marcados e 43 sofridos, o que representa um saldo negativo de dez.

O confronto entre Santos e Vitória é decisivo na luta contra o rebaixamento. Separados por apenas três pontos, os times encaram o duelo como uma verdadeira final. O jogo pode mudar o rumo da disputa na parte inferior da tabela.