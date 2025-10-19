O atacante Rodrigo Cezar, de 19 anos, uma das grandes promessas do Santos, sofreu uma grave lesão na partida contra o Palmeiras, disputada no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. O confronto terminou empatado em 2 a 2.

No início da segunda etapa, Rodrigo Cezar caiu no gramado sentindo dores e precisou ser substituído. Horas depois, exames confirmaram uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, que deve afastá-lo do restante da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Eduardo Jardim.

Para esse tipo de contusão, a recuperação costuma variar entre seis e nove meses. Pelas redes sociais, o jogador lamentou a lesão.

— Deus sabe de tudo, voltarei mais forte que nunca. Estou com vocês até o fim, meus irmãos — disse o jogador.

Na postagem do atleta, colegas do elenco profissional do Santos demonstraram apoio, incluindo Luisão, Robinho Jr. e JP Chermont (que também atua na base). Atletas de clubes rivais, como Luiz Gustavo Bahia (Corinthians) e Luighi (Palmeiras), também deixaram mensagens de solidariedade.

Carreira de Rodrigo Cezar

Nascido em Presidente Venceslau, interior de São Paulo, Rodrigo Cezar está nas categorias de base do Santos desde 2017, quando conseguiu um teste na Vila Belmiro, aos 10 anos. Desde então, vem passando por todas as etapas, sendo sempre apontado como uma grande revelação do clube.

Em 2024, Rodrigo Cezar renovou seu contrato com o Santos até 2027, com opção de extensão por mais duas temporadas. Recentemente, ele foi alvo de interesse do Grêmio. O clube gaúcho chegou a encaminhar a contratação do jogador por empréstimo, mas o Santos recuou após repercussão negativa e desistiu da transferência.