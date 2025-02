O ex-jogador do Santos Antônio Lima, conhecido como Curinga da Vila, faleceu nesta segunda-feira (3) aos 83 anos. O ídolo eterno do Peixe estava internado há um mês por conta de problemas nos rins e no coração.

continua após a publicidade

➡️VÍDEO: Neymar participa de primeiro treino em volta ao Santos; veja

Antônio Lima defendeu a camisa do Peixe entre 1961 e 1971. Entre as conquistas do craque estão o bicampeonato mundial (1962 e 1963), o bicampeonato da Copa Conmebol Libertadores (1962 e 1963) e a Recopa Mundial de 1968. O Curinga da Vila também é hexacampeão brasileiro (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968, títulos equiparados ao Brasileiro pela CBF) e heptacampeão paulista (1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968 e 1969).

Pelo Santos, foram 692 jogos: marcou 63 gols, sendo o 4º jogador do Alvinegro que mais vezes esteve em campo, ficando atrás apenas de Pelé, Zito e Pepe. Com a camisa da Seleção Brasileira, Lima disputou 18 partidas e marcou 6 gols.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Curinga Lima, bicampeão mundial pelo Santos, morre aos 83 anos (Reprodução/ site do Santos)

Depois de sair do Santos em 1971, defendeu o Jalisco Gadalajara, do México, até 1974. Após isso, ele atuou pelo Fluminense e pelo Tampa Bay Rowdies, dos Estados Unidos. Lima aposentou pela Portuguesa Santista, em 1979.

O velório de Lima começará às 22 horas desta segunda (3) no Salão de Mármore do Santos Futebol Clube. A cremação será nesta terça (4), às 11 horas, na Memorial Necrópole Ecumênica.

continua após a publicidade

Neymar também se posicionou nas redes sociais sobre a morte do ídolo santista e publicou um vídeo homenageando e agradecendo Lima.

➡️Neymar chega de helicóptero ao CT para seu primeiro treino no Santos