Santos planeja força máxima no duelo decisivo contra Velo Clube pelo Paulistão

O Santos realizou nesta sexta-feira (13), no CT Rei Pelé, o primeiro dia de atividades visando o duelo decisivo diante do Velo Clube, pelo Campeonato Paulista.

A expectativa é de que Neymar retorne ao time e faça sua estreia na temporada, após se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo sofrida no fim da última temporada. O atacante treinou normalmente com o elenco.

O técnico Juan Pablo Vojvoda definirá apenas neste sábado (14) a escalação para a partida que decidirá se o Peixe avançará ao mata-mata do estadual.

Willian Arão também treinou normalmente com o grupo e está próximo do retorno. O volante passou por uma cirurgia para retirada de cálculo renal e, além disso, vinha tratando dores na panturrilha direita.

Por outro lado, o zagueiro João Basso (edema na panturrilha direita), o meia Zé Rafael (tendinite patelar) e o zagueiro Adonis Frías (lesão muscular na panturrilha direita) devem ser desfalques. Gabriel Barbosa, com tendinite, também é dúvida. Já Igor Vinícius está suspenso e será baixa na lateral direita.

Neymar treina normalmente no CT Rei Pelé visando duelo contra o Velo Clube, pelo Paulistão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Força máxima?

A ideia do técnico Juan Pablo Vojvoda é preparar todos os jogadores em condições de jogo para estarem à disposição na partida deste domingo (15), contra o Velo Clube, às 20h30 (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Para o Santos Futebol Clube, só a vitória interessa, já que o clube ocupa a 10ª colocação, a um ponto do G8. Além de vencer, o Peixe precisa torcer por um tropeço de rivais como Corinthians e São Paulo. O Alvinegro Praiano também pode se classificar com um empate entre Capivariano e Botafogo (SP) ou com uma vitória do Palmeiras sobre o Guarani. Outra possibilidade é a derrota da Portuguesa, mas, nesse cenário, o Peixe precisaria vencer seu jogo por quatro gols de diferença para superar o saldo.

O Santos finaliza a preparação para o confronto neste sábado, às 17h (de Brasília), no CT Rei Pelé. Os ingressos seguem à venda no site oficial do programa Sócio Rei.

