Luan Peres admite preocupação com momento do Santos: 'Temos que começar a pontuar'

O zagueiro Luan Peres alertou para o momento delicado vivido pelo Santos na temporada. A equipe soma apenas duas vitórias em nove partidas no ano. O defensor, que acumula 138 jogos com a camisa do Peixe, foi titular na derrota por 2 a 1 para o Athletico, na última quinta-feira (12), na Arena da Baixada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Na saída de campo, em entrevista ao SporTV, o jogador demonstrou preocupação com o rendimento da equipe, que entrou na zona de rebaixamento da competição.

— Sabemos como foi no ano passado: começamos mal e sofremos o ano inteiro. Então, não pode haver desculpa de calendário, não tem desculpa para nada. Temos que começar a pontuar - afirmou o zagueiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Luan Peres durante partida do Santos contra o Athletico. (Foto: Luiz Delgado/Agência F8/Gazeta Press)

O Alvinegro Praiano ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Até aqui, acumula derrotas para Athletico e Chapecoense, além do empate diante do São Paulo.

Contra o Furacão, o Peixe chegou a buscar o empate, mas acabou superado nos minutos finais. Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda apontou a falta de efetividade como fator determinante, especialmente nos momentos em que a equipe conseguiu se impor e criar superioridade sobre o adversário.

continua após a publicidade

Titular ao lado de Zé Ivaldo, que cometeu o pênalti convertido pelo time da casa no primeiro gol, o zagueiro Luan Peres também lamentou o resultado na partida desta quinta-feira (12).

— Demos mole no começo e demos mole no final. Fizemos uma partida de igual para igual. Foi um jogo bom, grande. Tivemos chances, eles também tiveram. Sofremos um gol com um minuto e outro aos 45. Agora é ajustar e melhorar, porque fizemos um jogo que mostrou que não merecemos estar nessa situação - desabafou o defensor.

O Santos terá um desafio decisivo no próximo domingo (15), quando enfrenta o Velo Clube, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Para avançar ao mata-mata do estadual, o Peixe precisa vencer o confronto e ainda torcer por tropeços dos concorrentes diretos na briga pela classificação.

➡️ Aposte no Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.