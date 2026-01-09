Gabriel Brazão projeta títulos e valoriza elenco do Santos: 'Neymar dispensa comentários'

O goleiro do Santos Gabriel Brazão inicia a terceira temporada no clube com o objetivo de conquistar títulos. Segundo ele, a equipe alcançou a meta de retornar à Série A, depois voltou à Copa Sul-Americana, e agora precisa pensar em objetivos maiores.

— Sabemos da importância de voltar a conquistar um título e da relevância das competições. Também sabemos da importância deste ano, em que a cobrança será muito alta. Estamos preparados. Esperamos fazer o nosso papel e voltar a conquistar títulos nesta temporada - afirmou o arqueiro do Peixe.

Gabriel Brazão também comentou sobre a qualidade do elenco santista. No ano passado, o clube contratou 20 reforços e, nesta temporada, garantiu a renovação de Neymar, a contratação de Gabigol e as permanências em definitivo de Zé Ivaldo e Álvaro Barreal.

— O Neymar dispensa comentários. O Arão é um jogador que chegou e vem nos ajudando muito, mas temos grandes lideranças no elenco. Podemos citar o Zé Rafael, o Schmidt e o Gabi, que chegou agora. São grandes jogadores, e cada um passou por um momento diferente na carreira. Dependendo do momento da temporada, conseguem nos ajudar. Os meninos mais jovens também contribuem, querem aprender e absorver o máximo possível. É uma mescla que tem tudo para dar certo - ressaltou o jogador.

Gabriel Brazão participa de entrevista coletiva nesta sexta-feira (9), na Vila Belmiro. (Foto: FLÁVIO HOPP/Gazeta Press)

A preparação para o Campeonato Paulista:

O goleiro também projetou a estreia do Peixe no Campeonato Paulista. O Alvinegro Praiano entra em campo no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), e todos os ingressos estão esgotados.

— Acho que será um jogo muito difícil. Sempre que jogamos contra eles, temos dificuldades. Creio que será um grande jogo, mas não é uma motivação a mais pelo retrospecto negativo. Jogamos na nossa casa e precisamos corresponder. Tenho certeza de que a Vila estará lotada, com o torcedor nos apoiando. Temos que buscar a vitória, com o torcedor ao nosso lado. Precisamos começar a almejar títulos. O Paulista é o primeiro campeonato e temos que começar bem, porque é tiro curto. Não adianta começar desligado e correr atrás mais para frente, porque não vai ter tempo — ressaltou.

O Santos iniciou os trabalhos de forma on-line, com acompanhamento da preparação física, no dia 26 de dezembro, e retomou as atividades presenciais no dia 2 de janeiro. Ainda assim, Gabriel Brazão aproveitou o CT Rei Pelé para iniciar a preparação cinco dias antes, com o objetivo de aprimorar a forma física.

— Acho que não é uma motivação a mais. A temporada, neste ano, ficou muito difícil por causa do calendário. Normalmente, tínhamos duas semanas para fazer uma pré-temporada, mas, desta vez, tivemos apenas uma. Então, quando pensei em voltar antes, foi para ganhar um pouco mais de treinos e de condicionamento físico, e isso me ajudou muito. Todos os atletas fizeram trabalhos individualizados com a comissão. Esse tempo que tive aqui me ajudou bastante. O Denis abriu as portas para estar ali comigo, fazendo treinos no campo, e isso foi de suma importância para mim - explicou.