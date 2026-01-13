Artilheiro do Santos na última temporada, Guilherme é anunciado pelo Houston Dynamo

Artilheiro do Santos na última temporada, o atacante Guilherme foi anunciado como novo reforço do Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

O jogador se despediu de companheiros e funcionários do Peixe na última temporada, quando o time se livrou do rebaixamento ao vencer o Cruzeiro, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão. Ele encerra o ano como artilheiro da equipe, embora não balançasse as redes desde o clássico contra o São Paulo, no dia 21 de setembro de 2025, na Vila Belmiro. No Campeonato Paulista, foi o principal goleador, com 10 gols.

Apesar dos gols decisivos, especialmente em clássicos, Guilherme foi um dos atletas mais criticados pela torcida, sobretudo no período em que a equipe era comandada por Pedro Caixinha e Cléber Xavier.

Parte dos santistas pedia sua ida para o banco de reservas, mas o atacante seguiu como titular mesmo em meio à oscilação em campo. Além disso, era vaiado tanto no momento em que seu nome era anunciado no telão quanto quando deixava o gramado.

Com a chegada de Juan Pablo Vojvoda, Guilherme chegou a ficar fora da lista de relacionados por se sentir incomodado com as críticas. O treinador argentino, porém, contornou a situação, e o atacante voltou à equipe, destacando-se na reta final da competição.

Na semana passada, o jogador se despediu oficialmente do clube pelas redes sociais.

— Um beijo para a Nação. Quero agradecer pelo carinho e pedir desculpas se, em algum momento, fiz algo que entristeceu o coração de algum torcedor. Já estou me emocionando aqui. O Santos vai ficar no meu coração. Obrigado, Nação! Amo vocês! Obrigado, presidente. Obrigado por ter me ligado lá em 2023, início de 2024. Obrigado por essa parceria nesses dois anos, pelo carinho que você sempre teve comigo e com a minha família, nos momentos bons ou ruins. Obrigado por tudo — disse o jogador no vídeo divulgado pelo clube.

Mais uma despedida no Peixe:

O Avaí acertou a contratação do meia Hyan, que pertence ao Santos, por empréstimo. O Leão da Ilha oficializou o acordo na última segunda-feira (12), e o jogador já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID).

Formado nas categorias de base do Santos, Hyan foi promovido ao elenco profissional em 2024, depois de se destacar com a melhor temporada de sua carreira no Sub-20 do clube.

Ao longo de 2024, o meio-campista disputou competições como a Copinha, o Campeonato Paulista Sub-20, o Brasileiro Sub-20 e o Brasileiro de Aspirantes, somando 13 gols e uma assistência em 23 jogos.

Mesmo tratado como uma das principais promessas da base santista, Hyan teve poucas oportunidades no time principal. Ao todo, atuou em apenas três partidas: uma pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 e duas pelo Brasileirão de 2025.