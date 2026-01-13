CBF detalha as primeiras rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Santos
Peixe estreia fora de casa, contra a Chapecoense
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as datas e horários da 1ª à 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que neste ano tem início em janeiro.
O Santos não conquista o título do Brasileirão desde 2004 e, recentemente, foi rebaixado à Série B, garantindo o acesso no ano seguinte sob o comando de Fábio Carille.
Em 2026, o Peixe contará novamente com Neymar, que renovou contrato com o clube da Baixada Santista até o fim do ano. Além disso, a equipe se reforçou com a chegada de Gabriel Barbosa, que já fez sua reestreia, e está próxima de anunciar Gabriel Menino, que chega por empréstimo do Atlético-MG até o final da temporada.
Confira os jogos do Santos (1ª até a 8ª rodada):
1ª rodada - 28.01 - quarta-feira - 20h (de Brasília) - Chapecoense x Santos - Arena Condá
2ª rodada - 04.02 - quarta-feira - 20h (de Brasília) - Santos x São Paulo - Vila Belmiro
3ª rodada - 12.02 - quinta-feira - 19h (de Brasília) - Athletico-PR x Santos - Arena da Baixada
4ª rodada - 26.02 - quinta-feira - 19h (de Brasília) - Santos x Vasco da Gama - Vila Belmiro
5ª rodada - 10.03 - terça-feira - 21h30 (de Brasília) - Mirassol x Santos - Maião
6ª rodada - 15.03 - domingo - 16h (de Brasília) - Santos x Corinthians - Vila Belmiro
7ª rodada - 18.03 - quarta-feira - 21h30 (de Brasília) - Santos x Internacional - Vila Belmiro
8ª rodada - 22.03 - domingo - 16h (de Brasília) - Cruzeiro x Santos - Mineirão
Agenda Campeonato Paulista (1ª fase):
14.01 - Palmeiras x Santos - 2ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Arena Barueri (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)
18.01 - Guarani x Santos - 3ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Brinco de Ouro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)
22.01 - Santos x Corinthians - 4ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)
25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)
31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis (Record, Cazé TV e HBO Max)
08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho (TNT e HBO Max)
15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)
