Santos terá mudanças em dois setores para duelo com o Coritiba; veja escalação

11/11/2024

Fábio Carille promoverá mudanças na escalação do Santos para o duelo contra o Coritiba, nesta segunda-feira (11), no Couto Pereira. Oito pontos à frente do quinto colocado, o Peixe necessita de uma vitória para garantir matematicamente o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto decisivo, a comissão técnica esoptou por retornar ao esquema com três atacantes. Otero entra no lugar de Serginho, que trata lesão na coxa direita, e formará trio ao lado de Guilherme e Wendel Silva.

Após receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vila Nova, Diego Pituca será desfalque. Além dele, Tomás Rincon e Miguelito também não estarão disponíveis, pois foram convocados para defender suas seleções, Venezuela e Bolívia, respectivamente, nesta Data Fifa.

Serginho, João Paulo, Jair Cunha e Aderlan seguem em tratamento no departamento médico e também serão ausências no sul do país.

Fábio Carille promoverá atlerações na escalação do Santos para o duelo contra o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Portanto, a provável escalação do Santos para o duelo contra o Coritiba tem: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Sandry e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

Na liderança da Série B com 65 pontos conquistados, o Santos encara o Coritiba nesta segunda-feira (11), às 21h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão. Um vitória, além de garantir o acesso à elite do futebol brasileiro, aproxima o Peixe do título da competição.