Santos se classifica para a semifinal do Campeonato Paulista Sub-20
Meninos da Vila ainda não sabem o adversário da semifinal
O Santos Sub-20 venceu o São Bernardo por 3 a 0 na última sexta-feira (10), no Estádio Bruno José Daniel, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista da categoria. Os gols da vitória foram marcados por Enzo Boer, Rodrigo Cézar e Felipe Laurindo.
Na partida de ida, o Peixe já havia vencido por 4 a 1, e, com o placar agregado de 7 a 1, garantiu vaga nas semifinais da competição.
Agora, os Meninos da Vila aguardam a definição dos outros confrontos para conhecer o adversário da próxima fase. O Guarani e o São Paulo também avançaram.
Já o Palmeiras ainda joga o duelo de volta das quartas de final diante do Botafogo (SP), neste domingo (12), às 15h (de Brasília), na Arena Barueri.
Dono da melhor campanha, o Verdão venceu o primeiro encontro entre as equipes por 1 a 0, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, com gol de Rodrigo.
Em agosto, o Alviverde conquistou o tetra do Campeonato Brasileiro Sub-20, sendo bicampeão consecutivo.
O jogo:
Como no primeiro jogo, o time santista dominou a partida desde o início. E, aos 23 minutos, na primeira chance clara de gol, o Peixe abriu o placar.
Enzo Boer recebeu na entrada da área, escapou da marcação, carregou e bateu colocado, com categoria, no canto esquerdo do goleiro. Mais um lindo gol de Enzo no confronto contra o São Bernardo.
O time santista construiu mais jogadas, principalmente com toques de bola na entrada da área, mas não conseguiu concluir em gol.
Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Enzo Boer apareceu mais uma vez, e dessa vez deixou Rodrigo Cezar na cara do gol, para tocar na saída do goleiro e marcar o segundo gol do time santista.
Aos 16 minutos, Mateus Xavier fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Felipe Laurindo, só para completar e fazer mais um para o time santista.
Com o domínio completo do jogo, a equipe sub-20 cadenciou a partida, criando mais algumas jogadas pelos lados do campo.
Ficha Técnica:
EC SÃO BERNARDO 0 X 3 SANTOS FC
Campeonato Paulista – Quartas de finais (2º jogo)
Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André
Data: sexta-feira, 10 de outubro de 2025
Horário: 15h00
Árbitro: Leonardo Delfino de Abreu Lima
Auxiliares: Giovanni Crescêncio e Jose Lucas Candido de Souza
Gols: Enzo Boer aos 23min do primeiro tempo; Rodrigo Cézar a 1min e Felipe Laurindo aos 16min do segundo tempo.
ESCALAÇÕES:
Santos FC (Técnico: Vinícius Marques): Rodrigo Falcão; JP Chermont (Gabriel Simples), Assis (Diego Matos), João Ananias e Vinícius Lira; Kenay, Gustavo Henrique (Profeta), Pepê Fermino e Enzo Boer (Felipe Laurindo); Rodrigo Cézar (Pedro Assis) e Mateus Xavier.
São Bernardo (Técnico: Luciano Santos) : Daniel Lamberti; Ismael, Daniel Elizario, Vitorino e Luan; Pedrinho (Daniel Viera), Gustavo Mendes (Yuri), Filipe Santos e Miranda (Bruno Macedo); Vitinho (Kaiki) e Rhaul.
