Santos terá desfalques para enfrentar o Corinthians; confira a lista de relacionados

O Santos visita o Corinthians neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe está na vice-lanterna, em 19º lugar, com apenas 5 pontos conquistados em 24 possíveis. Mais uma vez, não poderá contar com o atacante Neymar, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O elenco santista também não poderá contar nem com Diego Pituca (tendinite no tendão de Aquiles) e nem com Aderlan (infecção intestinal).

Este será o terceiro jogo entre as duas equipes no estádio do rival. O Alvinegro Praiano acumula duas derrotas para o Timão pelo Campeonato Paulista.

Por outro lado, os Meninos da Vila Kevyson e Luca Meirelles recebem nova oportunidade na lista de relacionados.

Além de Neymar, João Schmidt (incômodo na coxa esquerda) e Guilherme (lesão no músculo obturador externo da perna direita) também seguem de fora da lista.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Santos divulga a lista de relacionados para o duelo contra o Corinthians. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Reencontro com Dorival Jr:

Dorival foi anunciado pelo Corinthians no dia 28 de abril e assinou contrato até o fim de 2026. Esta é sua primeira passagem pelo clube do Parque São Jorge.

Ele chegou para substituir o argentino Ramón Díaz, que deixou o cargo apenas 21 dias após a conquista do Campeonato Paulista desta temporada.



Dorival Júnior acumula duas passagens pelo Santos: entre 2009 e 2010, e de 2015 a 2017. Após a demissão de Pedro Caixinha, no dia 14 de abril deste ano, o Peixe sondou o treinador para assumir o cargo, mas Dorival recusou a possibilidade de comandar o time pela terceira vez na carreira.

continua após a publicidade

Na primeira passagem, em 2010, ele chegou para substituir Vanderlei Luxemburgo. Naquela temporada, conquistou a Copa do Brasil com a base da equipe que, um ano depois, seria campeã da Libertadores sob o comando de Muricy Ramalho. Também levantou o título do Campeonato Paulista, com um elenco que contava com nomes como Ganso, André e Robinho.

Dorival retornou ao Santos em julho de 2015, com a equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, levou o time à final da Copa do Brasil, perdida para o Palmeiras.

Em 2016, conquistou o título do Campeonato Paulista e classificou o time para a Libertadores, após cinco anos fora da competição, com o vice-campeonato no Brasileirão.

Ao todo, Dorival Júnior comandou o Santos em 199 partidas, com 115 vitórias, 37 empates e 47 derrotas. No período, conquistou dois títulos paulistas (2010 e 2016) e uma Copa do Brasil (2010).