Santos terá adversários inéditos na Sul-Americana e reencontra rival argentino

O Santos estreia na Copa Sul-Americana no dia 8 de abril, após a pausa para a Data Fifa, e volta a disputar uma competição continental após duas temporadas. A primeira rodada será diante do Deportivo Cuenca, do Equador, equipe que nunca enfrentou o Peixe. Esse cenário de ineditismo marca a fase de grupos da equipe no torneio, já que dois dos três rivais não têm histórico de duelos com o alvinegro.

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Além do Deportivo Cuenca, o Santos nunca entrou em campo contra o Deportivo Recoleta, do Paraguai. Nesse caso, a primeira partida seria disputada na Vila Belmiro. Os equatorianos e os paraguaios serão os dois primeiros jogos do Peixe na Sul-Americana. O terceiro rival é o San Lorenzo, da Argentina, um clube conhecido, apesar de ter um histórico curto de duelos com o alvinegro praiano.

Os seis jogos de ida da fase de grupos serão disputado antes da pausa para a Copa do Mundo, integrando a lista de 18 jogos do Santos nos meses de abril e maio. Após a estreia fora e a segunda rodada em casa, o Peixe visita o San Lorenzo na Argentina. No segundo turno, a ordem dos mandos e dos jogos inverte, repetindo o duelo com os argentinos, seguido do Recoleta e finalizando contra o Cuenca, na Vila Belmiro.

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Histórico contra o San Lorenzo

O San Lorenzo é o único time que o Santos já enfrentou entre as equipes da fase de grupos. Na história, o Peixe já jogou duas vezes contra os argentinos. Uma classificação para cada lado.

O primeiro confronto da história foi pra Sul-Americana de 2006, quando o torneio ainda era disputado em formato apenas em mata-mata. Naquela temporada, as equipes se enfrentaram pelas oitavas de final, após o Santos estrear nas segunda fase diante do Cruzeiro e eliminar o time mineiro. O San Lorenzo eliminou o Banfield-ARG. Na fase seguinte, os argentinos venceram a ida por 3 a 0 no estádio El Nuevo Gasómetro, abrindo vantagem larga em cima do Peixe, que aplicou apenas 1 a 0 na Vila Belmiro.

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O segundo confronto demorou 15 anos para acontecer novamente. Santos e San Lorenzo duelaram pela terceira e última fase da pré-Libertadores de 2021, que garantiu o alvinegro praiano na fase de grupos daquele ano, que foi a última edição da copa continental disputada pela equipe brasileira. O Peixe foi ao El Nuevo Gasómetro e bateu o rival por 3 a 1, que garantiu boa vantagem para o jogo no Brasil. Naquela ocasião, o time disputou o jogo de volta fora da cidade de Santos, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e empatou por 2 a 2.

Como chegam os outros adversários

Os outros dois duelos são inéditos. Diante do cenário de incerteza, cabe ao torcedor santista avaliar como chegaram as equipes na Sul-Americana 2026 e como estão os rivais atualmente. Nos dois casos, os campeonatos têm formatos diferentes para classificar as equipes aos torneios continentais.

No caso do Recoleta, no Paraguai, a vaga na Sula foi conquistada após ficar em 6º lugar na tabela geral da temporada 2025, que leva em consideração as disputas dos torneios Abertura e Fechamento. Essa será a estreia do clube em competições internacionais.

No Equador, o Cuenca passou para a fase preliminar da Sul-Americana e, segundo as regras da Conmebol, a equipe precisa passar de um mata-mata de outra equipe equatoriana para avançar à fase de grupos. O Deportivo Cuenca passou pelo Libertad-EQU por 3 a 0 em jogo único disputado em casa.

Atualmente, o Campeonato Equatoriano acabou de iniciar e o Cuenca está na 8ª colocação com oito pontos em seis rodadas disputadas. No Paraguai, o Recoleta é o 9º colocado entre os 12 do torneio Abertura, com 13 pontos somados em 12 rodadas até aqui.