Santos tem novidades na defesa para a estreia do técnico Cléber Xavier

O Santos encara o CRB nesta quinta-feira (01), às 18h, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O duelo será marcado pela estreia do técnico Cléber Xavier no comando do time. Ele foi apresentando nesta quarta-feira (30) e agradeceu pela oportunudade de comandar um time pela primeira vez na carreira. Ele trabalhou como auxiliar de Tite durante 17 anos.

A principal novidade será a entrada do lateral-direito Aderlan no time titular. No último jogo, na derrota para o Red Bull Bragantino, ele retornou ao time depois de nove meses e jogou por 22 minutos na vaga de Luisão.

Em julho do ano passado, sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a partida diante do Ituano, pela Série B. Exames de imagem constataram a ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

O Peixe enfrentou o CRB na Série B do ano passado, mas não conseguiu vencer nenhuma das partidas, acumulando uma derrota em casa e um empate fora, em Alagoas.

A equipe que avançar às oitavas de final da Copa do Brasil vai receber R$ 3.638.250,00.

Como chegam os dois times?

O Santos não poderá contar, mais uma vez, com Neymar, já que o craque se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda. Ele faz atividades na academia separado do elenco.

A lista de desfalques, no entanto, ainda é extensa: Soteldo (em trasição após edema na coxa esquerda), Barreal (lesão no músculo adutor da coxa esquerda), Gabriel Bontempo (iniciou transição após edema no músculo adutor da perna esquerda), Thaciano (iniciou transição após inflamação no tendão de Aquiles da perna esquerda), Souza (iniciou transição com a fisioterapia após cirurgia no tornozelo direito) e Zé Rafael (iniciou a transição física no gramado após cirurgia na coluna).

O CRB, comandado por Eduardo Barroca, conta com um retorno importante: o zagueiro Luís Segovia treinou normalmente com o grupo. A equipe se preparou no CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo.

O lateral-direito Hayner, que pertence ao Santos e está emprestado ao CRB, será desfalque por questões contratuais.

Nesta temporada, o CRB soma 10 vitórias em 22 jogos, além de oito empates e quatro derrotas. Marcou 40 gols e sofreu 24.

Escalações de Santos x CRB:

ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Aderlan, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser, Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares.

ESCALAÇÃO DO CRB (Técnico: Eduardo Barroca)

Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Breno Herculano.