O Santos anunciou Maurício Copertino como o novo treinador da equipe sub-20. Ex-jogador e profissional experiente, Copertino chega ao Alvinegro Praiano acompanhado de Marcos Basílio, que também é formado nas categorias de base do Peixe e será seu auxiliar técnico.

Natural de Santos (SP), Copertino iniciou sua trajetória como zagueiro nas divisões de base do clube e defendeu o Peixe como profissional entre 1993 e 1995. Após encerrar a carreira como atleta, tornou-se treinador e acumulou ampla experiência como auxiliar técnico.

Entre suas principais passagens estão a Seleção Brasileira nas categorias sub-20 e sub-23, além de clubes como Internacional (RS), Figueirense, Avaí (SC), Atlético-MG, Cruzeiro (MG), Náutico (PE), Al Ain (Emirados Árabes Unidos), Tianjin Quanjian (China), Bahia (BA), Vasco da Gama (RJ), Palmeiras e Corinthians (SP).

- Estou muito feliz. Iniciei aqui com 14 ou 15 anos e retorno 40 anos depois. Sou muito grato a esse clube, de verdade, tudo começou aqui para mim. Estou muito motivado para realizar um grande trabalho à frente da equipe sub-20. Está sendo um enorme prazer receber esse convite para voltar a representar o gigante Santos Futebol Clube, uma das camisas mais pesadas do mundo - declarou o novo treinador da equipe Sub-20.

Na função de treinador, Maurício Copertino comandou Zhejiang Yinteng, da China, Bani Yas, dos Emirados Árabes Unidos, e Ferroviário (CE), seu último trabalho, na temporada de 2024. No novo desafio, Copertino destacou a responsabilidade de assumir

- Os maiores jogadores da história do esporte foram criados aqui na base do Santos. É simples assim, o Santos teve o maior time de futebol de todos os tempos, com diversos jogadores extra classe formados aqui em diferentes épocas. Realmente é um clube que tem em seu DNA revelar grandes craques e praticar um jogo ofensivo. Isso já é uma marca do clube e isso é algo que a gente respeita muito - declarou.