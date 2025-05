Santos x CRB: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo SAN CRB Copa do Brasil jogo de ida - 3ª fase Data e Hora quinta-feira, 01 de abril, às 18h (de Brasília) Local Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro (Santos) Árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR) Var Paulo Roberto Alves Junior (PR) Onde assistir

O Santos encara o CRB, de Alagoas, nesta quinta-feira (01), às 18h, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O duelo será a estreia do técnico Cléber Xavier no comando do Peixe. O clube estava sem treinador desde o dia 14 de abril, quando demitiu Pedro Caixinha após 17 partidas. O ex-auxiliar de Tite assinou contrato até o fim deste ano.

O Peixe enfrentou o CRB na Série B do ano passado, mas não conseguiu vencer nenhuma das partidas, acumulando uma derrota em casa e um empate fora, em Alagoas.

A equipe que avançar às oitavas de final da Copa do Brasil vai receber R$ 3.638.250,00.

O jogo de volta será no dia 22 de maio, em Alagoas, às 21h30, no Rei Pelé.

Como chegam os dois times:

O Santos não poderá contar, mais uma vez, com Neymar, já que o craque se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda.

A lista de desfalques, no entanto, ainda é extensa: Soteldo (edema na coxa esquerda), Barreal (lesão no músculo adutor da coxa esquerda), Gabriel Bontempo (edema no músculo adutor da perna esquerda), Thaciano (inflamação no tendão de Aquiles da perna esquerda), Souza (iniciou transição com a fisioterapia após cirurgia no tornozelo direito) e Zé Rafael (iniciou a transição física no gramado após cirurgia na coluna).

Cléber Xavier foi apresentado nesta quarta-feira (30) como novo técnico do Santos e afirmou que a preparação, em dois dias de treinos, teve como foco a ofensividade e a solidez defensiva da equipe que entrará em campo.

Ele também destacou a importância do apoio da torcida. Pelo segundo jogo consecutivo em casa, o Peixe registrou o menor público da temporada: contra o Red Bull Bragantino, apenas 7.679 torcedores estiveram presentes.

O CRB, comandado por Eduardo Barroca, conta com um retorno importante: o zagueiro Luís Segovia treinou normalmente com o grupo. A equipe se preparou no CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo.

O lateral-direito Hayner, que pertence ao Santos e está emprestado ao CRB, será desfalque por questões contratuais.

Nesta temporada, o CRB soma 10 vitórias em 22 jogos, além de oito empates e quatro derrotas. Marcou 40 gols e sofreu 24.

Confira as informações do jogo entre Santos x CRB:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X CRB

3ª FASE - JOGO DE IDA DA COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 01 de abril, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro (Santos)

📺 Onde assistir: Amazon Prime

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Denise Akemi Simoes de Oliveira (PR)

🖥️ VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO SANTOS (Técnico: Cléber Xavier)

Gabriel Brazão; Luisão, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Veron, Guilherme e Tiquinho Soares

ESCALAÇÃO DO CRB (Técnico: Eduardo Barroca)

Matheus Albino; Weverton, Segovia, Henri e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Fernando Henrique, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho e Breno Herculano.