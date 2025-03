‘Ficamos sabendo na hora do almoço’, diz Gil sobre ausência de Neymar no Santos

Sem Neymar, o Santos foi derrotado neste domingo (09) pelo Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista. Os gols do Timão foram marcados por Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Tiquinho balançou as redes pelo Peixe.

continua após a publicidade

Na zona mista, o zagueiro Gil comentou sobre a ausência de Neymar no clássico alvinegro. Ele ficou no banco de reservas para dar força aos companheiros, mas sabia que não tinha condições de atuar.

No último domingo (02), ele sentiu um desconforto na coxa esquerda no duelo contra o Red Bull Bragantino e foi substutuído.

-Ficamos sabendo na hora do almoço deste domingo (09) que ele não poderia jogar. Nós sabemos da qualidade dele. Ele representa muita coisa. Nós ficamos chateados, mas tentamos fazer no jogo o que o professor pediu. Não conseguimos implementar o que estávamos fazendo nas outras partidas, mas nos 15, 20 primeiros minutos não nos achamos e isso impactou no jogo. Sabemos que o Corinthians é muito forte em casa - completou Gil.

continua após a publicidade

O zagueiro Gil lamentou a ausência de Neymar no clássico contra o Corinthians. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Gil foi o responsável por vestir a braçadeira de capitão no lugar do Menino da Vila. Na opinião dele, a presença de Neymar intimida os adversários.

-Nós estamos falando de um cara que brigou muitos anos com o Cristiano Ronaldo e com o Messi para ser um dos melhores do mundo. Só a presença dele incomoda os adversários, mas foi um pena ele não entrar em campo. Mas, do banco ele ajudou bastante. Agora não tem como lamentar muita coisa. Nós começamos a temporada com altos e baixo e agora conseguimos equilibrar. - concluiu o zagueiro.

continua após a publicidade

Com a derrota para o Corinthians, o Santos encerra uma sequência de quatro jogos com vitórias na competição. Eliminado do estadual, o Peixe tem pela frente quase três semanas cheias de treinamento antes da estreia no Brasileirão, contra o Vasco, fora de casa, no dia 30 de março, às 18h30.