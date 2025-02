Pai de Neymar abre o jogo sobre permanência de atacante no Santos

Neymar pai revelou em entrevista, na noite do último domingo (16), acreditar que a parceria entre o Santos e o atual camisa 10 vai além do contrato de cinco meses assinado em janeiro.

Para isso, o pai e empresário de Neymar busca parceiros comerciais para viabilizar a permanência do atacante, além de reformar as estruturas do clube, como a Vila Belmiro e o CT Rei Pelé.

– Nosso projeto não é só de cinco meses, apesar de o contrato ser só de cinco meses. Nós não viemos aqui para disputar cinco meses, nós viemos aqui para dar a oportunidade de o Santos se reestruturar nesses cinco meses, encontrar parceiros que possam ajudar o clube a se reerguer. E apareceu muita gente – disse o pai do jogador em entrevista à "TNT Sports".

A busca do pai de Neymar por melhorias tem o aval do presidente Marcelo Teixeira, com quem mantém relação próxima desde antes do retorno do jogador ao Alvinegro.

– Marcelo Teixeira é uma peça fundamental nisso, porque ele me abriu a oportunidade de ajudar o Santos. É um momento difícil do clube. Sabendo do peso que a gente tem ao trazer o Neymar para cá é necessário que se alcance um nível adequado para que ele possa ser feliz – completou.

Neymar durante partida do Santos pelo Campeonato Paulista (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Neymar marca pela primeira vez com a camisa do Santos

Após quatro partidas, Neymar marcou pela primeira vez desde seu retorno ao Santos na vitória por 3 a 1 sobre o Água Santa, na Vila Belmiro, pela décima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Em bela jogada individual, o camisa 10 tabelou com o companheiro de equipe e foi derrubado pelo zagueiro rival dentro da área. O próprio atacante, aos 14 minutos, foi para a cobrança e abriu o placar para o Peixe.