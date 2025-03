Confira o retrospecto de Neymar em decisões contra o Corinthians

O atacante Neymar é uma das esperanças do Santos para tentar uma vitória diante do Corinthians pela semifinal do Campeonato Paulista, neste domingo (09).

O camisa 10 esteve presente no clássico alvinegro da nona rodada da primeira fase, na Neo Química Arena. Na ocasião, o Timão venceu por 2 a 1 com gols de Yuri Alberto. Guilherme descontou para o Peixe.

O duelo foi o primeiro clássico do capitão santista na segunda passagem pela equipe da Baixada Santista. Ele foi substituído no segundo tempo e vaiado pela torcida do Corinthians. Neymar 'devolveu o carinho' aplaudindo e mandando beijos.

Contra o Timão, Neymar autou em 20 partidas, acumulando seis vitórias, cinco empates e nove derrotas, além de quatro gols marcados.

O aproveitamento é de apenas 38.3%, o menor entre os rivais diretos. Diante do São Paulo tem 66% de aproveitamento e contra o Palmeiras tem 41%.

Com Neymar, Santos busca classificação para a semifinal do Campeonato Paulista diante do Corinthians. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Grandes decisões:

No Paulistão de 2011, o Santos foi campeão sob o comando de Muricy Ramalho ao bater o Corinthians por 2 a 1 no jogo de volta, com gols de Arouca e Neymar.

Esta foi a única vitória em mata-mata do Menino da Vila contra o Timão rival. Em 2009 e 2013, ele foi vice-campeão do estadual.

Em 2023, o ídolo deixou o Peixe para jogar no Barcelona, mas não consquistou o título do estadual para se despedir em grande estilo. O Corinthians impediu um tetracampeonato que seria histórico no Paulistão já que o Alvinegro foi campeão em 2010, 2011 e 2012.

Na Libertadores de 2012, que consagrou o Corinthians como o grande campeão, foi eliminado justamente pelo rival na semifinal e não conseguiu o bicampeonato.

Neymar entra em campo novamente pelo Santos neste domingo (09), às 18h30, na Neo Química Arena, pela semifinal do Campeonato Paulista.