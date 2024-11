Santos anuncia rescisão de contrato com o lateral-esquerdo Dodô

Dodô não atuou pelo Santos na campanha da Série B (Foto: Raul Baretta / Santos FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 19:21 • São Paulo (SP)

Nesta sexta-feira (8), o Santos anunciou a rescisão de contrato com o lateral-esquerdo Dodô. O jogador de 32 anos tinha compromisso firmado com o Peixe até o final do próximo ano. Na atual temporada, o atleta não realizou nenhuma partida pelo alvinegro praiano.

Segundo comunicado divulgado pelo Santos, a rescisão contratual foi feita de maneira amigável. O jogador estava em sua segunda passagem pelo Peixe. Em 2018, disputou 50 partidas com a camisa alvinegra e fez um gol. No ano passado, foi contratado para ajudar a equipe na luta contra o rebaixamento e atuou em 18 jogos na campanha santista.

O lateral-esquerdo foi relevado pelo Corinthians, em 2009. Durante a carreira, teve passagens por Bahia, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Na Europa, defendeu a Inter de Milão, a Roma e a Sampdoria, todos os clubes do futebol italiano.

Nas categorias de base, o jogador teve passagens pela Seleção Brasileira Sub-20 e pela equipe Sub-17. Dodô tem um gol marcado com a camisa amarela.

Ostracismo em 2024

Durante a Série B, o jogador não foi utilizado em nenhuma partida por Fábio Carille. Dodô só foi relacionado em três partidas no ano, todas no Campeonato Paulista. Após o final do campeonato estadual, treinou separado do grupo.

Atualmente, Carille conta com Escobar e Souza para a posição. O treinador chegou a improvisar Hayner e Rodrigo Ferreira na lateral-esquerda, mas não utilizou Dodô durante a campanha do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro.

Contratado em 2023, Dodô não foi utilizado pelo técnico Fábio Carille durante a campanha do Santos a Série B do Campeonato Brasileiro (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Veja o comunicado do Santos

O Santos Futebol Clube e o lateral Dodô, de forma amigável, chegaram a um acordo para rescisão de contrato. O Clube deseja sorte e sucesso nos próximos passos da carreira.