Santos segue com a venda de ingressos para o duelo contra o Grêmio

O Santos iniciou nesta quinta-feira (25) a venda de ingressos para o duelo contra o Grêmio. As entradas já estão disponíveis tanto para os sócios quanto para o público em geral.

A partida será realizada na próxima quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lembrando que o reconhecimento facial será obrigatório tanto na compra do ingresso quanto no acesso ao estádio. Torcedores que não são sócios do clube precisam realizar um cadastro gratuito no site do Sócio Rei, no plano Santos Mais Popular.

Santos inicia a venda de ingressos para o duelo diante do Grêmio. (Foto: Divulgação/ Santos)

Confira detalhes:

PREÇOS DOS INGRESSOS

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)

Inteira: R$ 160,00

Meia: R$ 80,00

Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)

Inteira: R$ 160,00

Meia: R$ 80,00

Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (P19) (visitante)

Inteira: R$ 160,00

Meia: R$ 80,00

Silver: R$ 40,00

Gold: R$ 20,00

Black: Gratuito

PCR – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 72,00

Gold: R$ 50,00

Black: R$ 25,00

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 72,00

Gold: R$ 50,00

Black: R$ 25,00

PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 72,00

Gold: R$ 50,00

Black: R$ 25,00

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 72,00

Gold: R$ 50,00

Black: R$ 25,00

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 72,00

Gold: R$ 50,00

Black: R$ 25,00

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)

Inteira: R$ 200,00

Meia: R$ 100,00

Silver: R$ 72,00

Gold: R$ 50,00

Black: R$ 25,00

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 62,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 31,25

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)

Proprietário de Cadeira Silver: R$ 62,50

Proprietário de Cadeira Gold: R$ 31,25

Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

FORMAS DE PAGAMENTO (online)

Cartão de crédito, cartão de débito e PIX

FORMAS DE PAGAMENTO (venda física – bilheteria)

Cartão de crédito, cartão de débito e dinheiro

NÃO SÓCIOS

Para efetuar a compra de ingresso, agora todo torcedor santista (não sócio) precisará estar cadastrado no plano Santos Mais Popular. Esse cadastro é gratuito e realizado pelo site www.sociorei.com.

SÓCIOS E NÃO SÓCIOS

Associados, proprietários de cativa ou camarotes, assim como não sócios, acessarão o estádio utilizando o cadastro facial.

ATENÇÃO: A carteirinha de sócio não será mais usada em nenhum acesso.

PROPRIETÁRIOS DE CADEIRAS CATIVAS E ESPECIAIS

Os donos de cadeiras cativas e especiais precisarão comprar os ingressos antecipadamente. Não haverá mais o livre acesso com apresentação da carteirinha nas catracas.

O objetivo é garantir previsibilidade na utilização dos assentos e também nos pagamentos referentes aos jogos, já que a cobrança era feita apenas posteriormente.

O proprietário que quiser ceder a sua cativa, cadeira especial ou camarote para uso de terceiro, deverá solicitar que esse convidado faça o cadastro como sócio ou não sócio (Plano Santos Mais Popular) para que, deste modo, seu CPF possa aparecer no sistema de indicação de convidado.

A venda de ingressos é feita somente pelo site www.sociorei.com.

GRATUIDADE

A Lei Estadual nº 18.159/2025 do estado de São Paulo garante gratuidade em eventos esportivos para crianças de até 2 anos incompletos, que devem permanecer no colo do responsável. Não há gratuidade para idosos ou pessoas com deficiência.

MEIA ENTRADA

A compra e acesso da meia entrada só será permitida mediante a presença do titular do benefício, munido do documento original que comprova o seu direito.

Digite corretamente os dados do beneficiário da meia entrada. Após a conclusão da compra a titularidade não poderá ser alterada. O decreto lei nº 8.537 de 5 de outubro de 2015 regulamenta a venda de meia entrada (lei nº 12.933/2013) e o estatuto da juventude (lei nº 12.852/2013) garantem que 40% dos ingressos de uma partida sejam destinados à venda de meia entrada.

ESTUDANTES

Lei Federal 12.852 (Estatuto da Juventude) e 12.933/2013: Possuem o benefício de meia-entrada estudantes de Instituições públicas ou particulares da educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, supletivo, pré-vestibular e técnico profissionalizante. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar a Carteira de Identificação Estudantil Nacional (CIE), dentro do prazo de validade referente ao ano letivo e o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

JOVENS DE 15 A 29 ANOS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Lei Federal 12.933/2013: Possuem o benefício de meia-entrada jovem de 15 a 29 anos inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO), cuja renda mensal seja de até dois (2) salários mínimos. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar a Carteirinha do CADÚNICO (Bolsa Família) e o Documento de Identidade original (RG) ou cópia autenticada.

PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA)

Lei Federal 12.933/2013: Possuem o benefício da meia-entrada pessoas com deficiência física e seu acompanhante, quando necessário. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o documento de PCD ou laudo médico e o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

ADULTOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS

Lei Federal 10.741/2003: Possuem o benefício da meia-entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

PROFESSOR, DIRETOR, COORDENADOR PEDAGÓGICO, SUPERVISOR E TITULAR DO QUADRO DE APOIO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO

Lei Estadual

10.858/2001 – Lei Municipal 14. 729/2012 – Lei Estadual 15.298/2014: Possuem o benefício da meia entrada. Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o holerite referente ao mês vigente ou a Carteira Funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação e Documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

MENORES DE 12 ANOS

Para compra, retirada e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar Documento de identidade (RG) ou Certidão de Nascimento, original ou cópia autenticada.

HORÁRIO DA ABERTURA DOS PORTÕES

O horário de abertura dos portões será às 19h30. O Santos FC pede a colaboração para que o torcedor chegue cedo ao estádio, para evitar a formação de filas.

OUVIDORIA

Telefone: (13) 3257-4122

www.santosfc.com.br/ouvidoria