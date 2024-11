Saiba como está a busca do Santos por novo técnico

Com o fim da Série B do Brasileirão e o retorno à elite do futebol, o Santos quer definir seu novo técnico o mais rápido possível. Após a demissão de Fábio Carille, a diretoria está focada em escolher um treinador que se alinhe aos planos do clube para 2025.

➡️ Fim do pesadelo! Santos encerra participação inédita na Série B; relembre a campanha

Livre no mercado após comandar o Al-Nassr, Luís Castro desperta o interesse do Santos, mas também possui propostas de outros clubes no Brasil e no exterior. O Corinthians chegou a sondar o treinador após uma instabilidade de Ramón Díaz, mas a negociação não avançou.

Castro, que comandou o Botafogo entre 2022 e 2023, não está disposto a tomar uma decisão precipitada. A expectativa é de que o português só tome uma decisão definitiva em meados de dezembro.

Enquanto aguarda uma resposta de Castro, o Santos monitora outros possíveis candidatos. Entre os nomes especulados estão Renato Gaúcho e Cuca, com Pedro Caixinha com menos chances no momento.

Cuca está praticamente descartado. Embora seja um nome que agrada à diretoria do Peixe, a alta rejeição faz com que a volta de Cuca ao Santos seja improvável. Assim que o nome surgiu como um dos possíveis treinadores, parte da torcida do Santos se manifestou de forma contrária à contratação nas redes sociais.

Renato Gaúcho é um dos nomes cotados para assumir o Santos (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Renato, atualmente no Grêmio, é visto como uma opção real, mas qualquer negociação só poderá avançar após o término do Brasileirão. A tendência, no entanto, é que Renato deixe Porto Alegre em 2025.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Sobre Renato, que tem contrato com o Grêmio até o fim deste ano, o diretor-executivo do Santos, Paulo Bracks, elogiou o treinador, mas deixou claro que ainda não há conversas para que Renato assuma o cargo no próximo ano.

— Vou dar uma resposta pessoal. Eu entendo que ele tem o perfil, não necessariamente que vá colocar ele numa mesa de possibilidade ou de negociação, ele é treinador do Grêmio, mas a minha resposta pessoal de analista de futebol é que sim. Ele tem uma experiência muito grande, mais de cinco anos, e tem essa identidade de ofensividade. Sou admirador do trabalho dele, dos êxitos que tem tido com a recuperação e projeção do Grêmio nos últimos anos — afirmou Bracks, em entrevista à Rádio Gaúcha.

A escolha do novo técnico será determinante para a montagem do elenco do Santos para a próxima temporada. A diretoria quer trabalhar com calma para garantir que o treinador esteja alinhado aos objetivos do clube, que busca consolidar sua volta à Série A e recuperar o protagonismo no futebol brasileiro.