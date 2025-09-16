menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos se reapresenta com titulares na academia e reservas no campo

Comissão de Vojvoda define programação para o clássico contra o São Paulo

Santos treinou de olho no São Paulo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraSantos treinou de olho no São Paulo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 16/09/2025
19:29
O elenco do Santos se reapresentou na tarde desta terça-feira (16) no CT Rei Pelé. A equipe vem de um empate em 1 a 1 diante do Atlético-MG, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe passa a se preparar para o clássico contra o São Paulo.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Atlético-MG fizeram trabalhos regenerativos e treino físico, enquanto o restante do elenco foi ao gramado para atividades técnicas e táticas. No treino coletivo, o time foi dividido em três, em formato de “quem perde sai”, para estimular a intensidade e a competitividade.

Entre os jogadores em recuperação, Arão segue em transição física, ainda sem condições de treinar com o grupo. Já Bontempo continua o tratamento após lesão no músculo adutor da coxa direita, diagnosticada após a partida contra o Fluminense. O defensor está há duas semanas com o DM.

Gabriel Brazão, que sofreu um choque de cabeça na partida contra o Atlético-MG, também realizou atividades na academia. O goleiro ficará fora por cinco dias, com retorno previsto apenas para 20 de setembro, véspera do clássico contra o São Paulo. Além do período de repouso, o Santos precisará apresentar exames detalhados atestando a recuperação completa e o relatório médico do tratamento realizado.

Santos definiu a programação da semana (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Santos definiu a programação da semana (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Programação para o clássico

O Santos divulgou a programação da semana de treinos do elenco profissional visando o clássico contra o São Paulo, marcado para domingo (21), às 20h30, na Vila Belmiro. A equipe terá atividades diárias no CT Rei Pelé, com apresentações seguidas de treinos nos períodos da tarde e da manhã, dependendo do dia.

Na terça (16), quarta (17) e quinta-feira (18), os jogadores se apresentam às 14h30, com treino marcado para às 15h30. Na sexta-feira (19), o elenco se reúne mais cedo, às 9h, para treinar às 10h. Já no sábado (20), a apresentação será às 16h, com treino programado para às 17h, encerrando a preparação para o confronto diante do rival paulista.

Veja os detalhes:

  • Terça-feira (16): Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
  • Quarta-feira (17): Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
  • Quinta-feira (18): Apresentação às 14h30 e treino às 15h30 no CT Rei Pelé.
  • Sexta-feira (19): Apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé.
  • Sábado (20): Apresentação às 16h e treino às 17h no CT Rei Pelé.
  • Domingo (21): Santos FC x São Paulo - 20h30 - Vila Belmiro.

