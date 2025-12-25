Santos se movimenta nos bastidores e acelera reformulação para 2026

O Santos acelerou o planejamento para a temporada de 2026. Além da renovação de Neymar e do possível empréstimo de Gabigol junto ao Cruzeiro, a diretoria busca uma reformulação do elenco, com cortes na folha salarial e reforços estratégicos.

A negociação mais sensível segue sendo a de Gabigol. As conversas entre Santos e Cruzeiro avançaram nos últimos dias. O Peixe já comunicou aos mineiros que não tem condições de arcar com 100% dos vencimentos do camisa 9, que, aos 29 anos, ainda possui cerca de dois anos e meio de contrato com a Raposa. Diante desse cenário, as negociações avançaram para um modelo considerado viável por ambas as partes: um empréstimo até o fim de 2026, com cada clube assumindo 50% da folha.

O Santos confia na ótima relação entre seu executivo de futebol Alexandre Mattos com Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, clube onde trabalhou antes de assumir o projeto no Santos. Essa proximidade tem sido considerada um trunfo nas tratativas.

Paralelamente, o clube trata como prioridade absoluta a renovação do contrato de Neymar. As conversas com a NR Sports, empresa comandada por Neymar pai, seguem em andamento para formalizar um novo vínculo de curto prazo, inicialmente por mais seis meses, até a Copa do Mundo de 2026.

Para viabilizar a reformulação, o Santos trabalha com saídas estratégicas. A diretoria pretende negociar atletas com mercado para enxugar a folha salarial e gerar receita. Entre os nomes citados internamente estão Tiquinho Soares, além da venda de Guilherme ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, e o centroavante Morelos, além do volante Vinicius Zanocelo, negociado em definitivo com o Ceará, e o zagueiro Luisão, transferido para o Goiás, por empréstimo.

Outro passo relevante foi dado fora de campo. O Santos anunciou a regularização de suas certidões junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), válidas até janeiro de 2026, e à Receita Federal, com validade até junho do próximo ano. A medida libera o Peixe para captar recursos por meio das Leis de Incentivo em 2026, consideradas fundamentais para investimentos.

No mercado, o Santos também se movimenta em outras frentes. O clube apresentou uma proposta ao Independiente, da Argentina, pelo meio-campista Felipe Loyola, titular da seleção chilena. A oferta gira em torno de 6 milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões) por 80% dos direitos econômicos, com pagamento parcelado — modelo que depende de aval dos argentinos. Além disso, há interesse em Rony, atualmente no Atlético-MG, com tentativa de empréstimo junto ao clube mineiro. O atacante de 33 anos chegou ao Galo nesta temporada por aproximadamente R$ 36 milhões, disputou 63 partidas no ano, marcou 13 gols e terminou como vice-artilheiro da equipe.