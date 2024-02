Após a redistribuição de vagas feita pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em 2023, apenas os cinco melhores times na classificação final do Paulistão garantem participação para a Copa do Brasil do ano seguinte. Caso entre os cinco primeiros houver times com a vaga via Libertadores ou Copa do Brasil, o sexto colocado do Campeonato Paulista vai para o torneio nacional, e assim por diante.