O Santos venceu seu primeiro clássico fora de casa na temporada e superou o São Paulo por 1 a 0, em duelo válido pela 8ª rodada do Paulistão. O atacante Alfredo Morelos marcou o único gol da partida após Edina Alves ir ao monitor do VAR e assinalar pênalti de Wellington em Otero. Aos 43 minutos do segundo tempo, a árbitra invalidou o gol de Erick no MorumBIS.