Bangu e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão da Band, Bandsports e Canal GOAT (streaming). O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação do estadual, enquanto o Alvirrubro é apenas o 10º colocado.