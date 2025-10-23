Santos relembra legado de Pelé em celebração pelos 85 anos do Rei
Entidades relembram grandes feitos do maior jogador de todos os tempos
O Rei Pelé completaria 85 anos nesta quinta-feira (23), e o Santos aproveitou a data para relembrar o legado do maior jogador da história do clube nas redes sociais.
Edson Arantes do Nascimento nos deixou há quase três anos, após um mês de internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
A morte foi anunciada em 29 de dezembro de 2022, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, resultado da progressão de um câncer de cólon.
Único jogador a conquistar três Copas do Mundo, o filho de Dondinho nasceu em Três Corações, Minas Gerais, mas chegou ao Santos aos 15 anos, vindo de Bauru, no interior de São Paulo.
O Alvinegro Praiano destacou que, dos 21 anos de carreira, 18 foram dedicados ao clube. Nesse período, Pelé marcou 1.091 gols e conquistou inúmeros títulos, entre eles dois Mundiais, duas Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros e dez Paulistas.
O tempo passa, as gerações mudam, mas há algo que permanece inabalável: o legado do eterno e infinito Rei Pelé, o maior atleta da história. O maior jogador de todos os tempos. O homem que transformou o futebol. Há 85 anos, nascia em Três Corações (MG) Edson… pic.twitter.com/CHsvjPTl4d
Em contato exclusivo com a reportagem do Lance!, uma das filhas de Pelé, a fisioterapeuta Flávia Arantes do Nascimento, relembrou com carinho que o pai sempre gostou de celebrar aniversários.
— Ele amava comemorar o aniversário dele. Nunca passava em branco. Até a pandemia, as festas eram sempre na casa da minha tia Lúcia — sempre intimistas, com poucos amigos e familiares —, mas nunca faltava o bolo. Nos últimos anos de vida, o parabéns era na casa dele, no Guarujá, na Baixada Santista — contou.
Flávia também comentou sobre as homenagens que o pai recebeu pelos 85 anos, vindas de diversas personalidades e entidades do mundo do futebol.
— Eu amo aniversário e, por si só, ser lembrado nessa data — independente de ser famoso ou não — é muito bom. Sendo famoso, melhor ainda. Que nunca esqueçam da existência dele. Como filha, fico muito feliz em ver que todo mundo celebra a vida dele. A passagem dele mostra que tudo teve um sentido para além do futebol — concluiu.
