menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos relembra legado de Pelé em celebração pelos 85 anos do Rei

Entidades relembram grandes feitos do maior jogador de todos os tempos

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 23/10/2025
15:15
Pelé marcando um gol de bicicleta do Estádio do Morumbi. (Foto: Reprodução/ Internet)
imagem cameraPelé marcando um gol de bicicleta do Estádio do Morumbi. (Foto: Reprodução/ Internet)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Rei Pelé completaria 85 anos nesta quinta-feira (23), e o Santos aproveitou a data para relembrar o legado do maior jogador da história do clube nas redes sociais.

continua após a publicidade

Edson Arantes do Nascimento nos deixou há quase três anos, após um mês de internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A morte foi anunciada em 29 de dezembro de 2022, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, resultado da progressão de um câncer de cólon.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Único jogador a conquistar três Copas do Mundo, o filho de Dondinho nasceu em Três Corações, Minas Gerais, mas chegou ao Santos aos 15 anos, vindo de Bauru, no interior de São Paulo.

continua após a publicidade

O Alvinegro Praiano destacou que, dos 21 anos de carreira, 18 foram dedicados ao clube. Nesse período, Pelé marcou 1.091 gols e conquistou inúmeros títulos, entre eles dois Mundiais, duas Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros e dez Paulistas.

O Legado do Rei:

Em contato exclusivo com a reportagem do Lance!, uma das filhas de Pelé, a fisioterapeuta Flávia Arantes do Nascimento, relembrou com carinho que o pai sempre gostou de celebrar aniversários.

continua após a publicidade

— Ele amava comemorar o aniversário dele. Nunca passava em branco. Até a pandemia, as festas eram sempre na casa da minha tia Lúcia — sempre intimistas, com poucos amigos e familiares —, mas nunca faltava o bolo. Nos últimos anos de vida, o parabéns era na casa dele, no Guarujá, na Baixada Santista — contou.

Flávia também comentou sobre as homenagens que o pai recebeu pelos 85 anos, vindas de diversas personalidades e entidades do mundo do futebol.

— Eu amo aniversário e, por si só, ser lembrado nessa data — independente de ser famoso ou não — é muito bom. Sendo famoso, melhor ainda. Que nunca esqueçam da existência dele. Como filha, fico muito feliz em ver que todo mundo celebra a vida dele. A passagem dele mostra que tudo teve um sentido para além do futebol — concluiu.

Flávia Arantes do Nascimento ao lado do pai no hospital Albert Einstein. (Foto: Reprodução/ Internet)
Flávia Arantes do Nascimento ao lado do pai no hospital Albert Einstein. (Foto: Reprodução/ Internet)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias