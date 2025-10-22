Santos mira reação na tabela e inicia preparação para encarar o Botafogo
Peixe é o primeiro clube de fora da zona do rebaixamento do Brasileirão
O Santos inicia na tarde desta quarta-feira (22) a preparação para o duelo contra o Botafogo, marcado para o próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Peixe vem de uma derrota por 1 a 0 para o Vitória, na Vila Belmiro, e agora enfrenta uma sequência complicada até o fim da competição.
Até o momento, a equipe soma oito vitórias, sete empates e 13 derrotas em 28 partidas, com um aproveitamento de 36% no Brasileirão.
No primeiro turno, o Alvinegro Praiano recebeu o Botafogo na Vila Belmiro e foi superado por 1 a 0, com gol de Artur, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Na ocasião, Neymar foi expulso após marcar um gol de mão. O camisa 10 deve ser desfalque novamente, em razão de uma lesão na coxa direita.
O técnico Juan Pablo Vojvoda também não poderá contar com Zé Rafael, que cumpre suspensão automática. Por outro lado, João Schmidt retorna após cumprir suspensão, e Tomás Rincón pode reaparecer entre os relacionados. O venezuelano já iniciou o processo de transição física depois de se recuperar de um edema na panturrilha esquerda.
Agenda de jogos do Santos:
30ª rodada- 26.10 - Botafogo x Santos - 16h (de Brasília) - Nilton Santos
31ª rodada - 01.11 - Santos x Fortaleza - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro
32ª rodada - 06.11 - Palmeiras x Santos - 21h30 (de Brasília) - Allianz Parque
33ª rodada - 09.11 - Flamengo x Santos - 18h30 (de Brasília) - Maracanã
13ª rodada - 15.11 - Santos x Palmeiras - 21h (de Brasília) - Vila Belmiro *clássico remarcado na Data Fifa
