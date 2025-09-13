Santos confirma a presença de Neymar no duelo contra o Atlético-MG

Neymar estará à disposição para o duelo entre Santos e Atlético-MG neste domingo (13), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O camisa 10 do Peixe vem de uma sequência de oito partidas seguidas atuando durante os 90 minutos. Desde a retomada do Brasileirão, após o Mundial, Neymar só ficou fora de um jogo: contra o Bahia, quando cumpriu suspensão.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O ídolo santista foi titular nas partidas diante de Flamengo, Mirassol, Internacional, Sport, Juventude, Cruzeiro, Vasco e Fluminense.

Em sua segunda passagem pelo clube, Neymar retornou em 31 de janeiro deste ano e já soma 22 jogos, com sete gols e três assistências. No total, o atacante acumula 252 partidas e 145 gols pelo Alvinegro Praiano.

continua após a publicidade

O último jogo do craque com a camisa do Santos foi no dia 31 de agosto, no empate sem gols diante do Fluminense, na Vila Belmiro. O jogo ficou marcado pela estreia de Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe santista. Ele assinou contrato até o fim do ano que vem.

Neymar finaliza preparação com o Santos para enfrentar o Atlético-MG. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Avaliação médica:

O Santos não poderá contar com Rollheiser, suspenso, para a partida contra o Atlético-MG. Gabriel Bontempo e Willian Arão seguem em recuperação de lesão e ainda não têm prazo definido para retornar aos gramados.

continua após a publicidade

A presença de Neymar chegou a ser colocada em dúvida, já que o camisa 10 já declarou publicamente que não gosta de atuar em gramados sintéticos, semelhantes aos de society — modelo adotado na Arena MRV, palco do confronto. No entanto, o departamento médico santista atualizou a situação de alguns atletas na última sexta-feira (12) e confirmou que o atacante estará à disposição.

De acordo com o médico do clube, Rodrigo Zogaib, Neymar sofreu recentemente um leve edema no músculo adutor após a derrota para o Vasco, mas já está plenamente recuperado.

— O Neymar vem apresentando uma evolução física notável desde a sua chegada. Ele teve um desempenho consistente, participando de oito partidas consecutivas, todas atuando os 90 minutos, algo que não acontecia há algum tempo. É verdade que apresentou um leve edema no músculo adutor após o jogo contra o Vasco. Como é padrão, informamos a CBF sobre essa situação, mas já sabíamos que seriam poucos dias de tratamento. Ele se recuperou e jogou os 90 minutos contra o Fluminense. Hoje, está em ótima forma, em plena ascensão, e acreditamos que seguirá evoluindo constantemente. Estamos muito satisfeitos com a sua condição física — destacou Zogaib.