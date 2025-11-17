Santos quer Vila como 'alçapão' para escapar do rebaixamento no Brasileirão

O Santos busca transformar a Vila Belmiro em um verdadeiro "alçapão" para escapar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no último sábado, foi decisiva para o técnico Juan Pablo Vojvoda e seu time, já que o gol de Rollheiser não só garantiu os três pontos como tirou o Peixe da zona de rebaixamento, sinalizando o caminho necessário para a equipe evitar a queda para a Série B.

Como mandante, o Santos disputou 16 jogos até o momento, somando seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com 17 gols marcados e 18 sofridos, o que representa um aproveitamento de 47% dos pontos jogando na Vila Belmiro. Por outro lado, atuando fora de casa, a equipe tem desempenho preocupante: em 17 partidas, foram três vitórias, quatro empates e dez derrotas, com 17 gols marcados e 30 sofridos, um aproveitamento de apenas 25%.

— Falei depois do jogo contra o Flamengo que precisávamos da nossa torcida. Isso é a Vila. Um torcedor exigente, mas que compreende o momento difícil e apoia. Pedi no Maracanã que os torcedores apoiassem durante os 90 minutos. O time precisa do torcedor, os jogadores são pessoas que sofrem. Compreendo o sofrimento, mas nós também estamos sofrendo e precisamos do apoio — afirmou Vojvoda, destacando a importância do fator casa.

Dos cinco jogos restantes para o término do campeonato, o Santos disputará três em seus domínios — contra Mirassol, Sport e Cruzeiro — e dois fora, diante de Internacional e Juventude, considerados rivais diretos na briga contra o rebaixamento.

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a vitória contra o Palmeiras reduziu as chances do Santos de queda para 36,3%, ante 59,4% antes do confronto. O Peixe alcançou 36 pontos, assumindo a 16ª colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com a mesma quantidade de jogos disputados pela primeira vez desde a 12ª rodada, Santos e Vitória confrontam-se na luta para permanecer na Série A, com o Peixe levando vantagem no critério de desempate pelas nove vitórias contra oito do rival.

A vitória também manteve o técnico Juan Pablo Vojvoda com 100% de aproveitamento em clássicos na Vila Belmiro desde que assumiu a equipe, somando vitórias contra São Paulo, Corinthians e Palmeiras.

O cenário mostra que, para garantir a permanência na elite do futebol nacional, o Santos precisa aproveitar seu retrospecto positivo em casa, conquistando o máximo de pontos nas próximas partidas e contando com o apoio da torcida para superar um momento tão delicado da temporada.