Santos quer mandar partida contra Red Bull Bragantino na capital paulista

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou em entrevista à TNT Sports que deseja mandar a partida contra o Red Bull Bragantino na capital paulista.

O confronto está marcado para o dia 25 de janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

— Estamos tentando levar a partida contra o Bragantino, no dia 25, para São Paulo. Ainda não está fechado, pois depende de outros clubes que também atuarão na capital. Mas a ideia é jogar em São Paulo - afirmou o dirigente.

Marcelo Teixeira durante o Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro de 2026, na sede da CBF. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Na última temporada, o Peixe atuou pela primeira vez na história como mandante no Allianz Parque, no dia 12 de maio, e ficou no empate sem gols diante do Ceará. Posteriormente, mandou dois jogos no Morumbis como parte de um acordo de três partidas entre as diretorias. O São Paulo, por sua vez, também utilizou a Vila Belmiro em quatro oportunidades.

No Morumbis, o Santos enfrentou o Juventude no dia 3 de agosto e venceu por 3 a 1, com dois gols de Neymar e outro de Barreal.

O episódio mais marcante, porém, ocorreu em 17 de agosto, quando o Alvinegro Praiano foi derrotado por 6 a 0 pelo Vasco. Na ocasião, Neymar deixou o gramado chorando, abraçado ao técnico do Cruz-Maltino, Fernando Diniz, e posteriormente fez críticas públicas ao elenco santista. O clube viveu um fim de temporada conturbado e só escapou do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro.

A diretoria também optou por manter a equipe mandando seus jogos exclusivamente na Vila Belmiro e não realizou a terceira partida prevista no Morumbis. O presidente Marcelo Teixeira tem o desejo de contemplar os sócios-torcedores da capital paulista, que costumam comparecer em bom número, mas sabe que, para atuar em São Paulo, é necessário encontrar uma brecha no calendário, evitar coincidência de datas com os rivais e obter o aval da Federação Paulista de Futebol e da Polícia Militar.

Agenda Campeonato Paulista (1ª fase):

14.01 - Palmeiras x Santos - 2ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Arena Barueri (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

18.01 - Guarani x Santos - 3ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Brinco de Ouro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

22.01 - Santos x Corinthians - 4ª rodada - 19h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (Record, Cazé TV, TNT e HBO Max)

25.01 - Santos x Red Bull Bragantino - 5ª rodada - 16h (de Brasília) - Vila Belmiro ou Morumbis (TNT e HBO Max)

31.01 - São Paulo x Santos - 6ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Morumbis (Record, Cazé TV e HBO Max)

08.02 - Noroeste x Santos - 7ª rodada - 16h (de Brasília) - Alfredo de Castilho (TNT e HBO Max)

15.02 - Santos x Velo Clube - 8ª rodada - 20h30 (de Brasília) - Vila Belmiro (TNT e HBO Max)