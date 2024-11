Foto: Marlon Costa/AGIF







Publicada em 04/11/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

O Santos está quase de volta à Série A do Brasileirão. Após vencer o Vila Nova no sábado (2), por 3 a 0, na Vila Belmiro, o time comandado por Fábio Carille até secou o Ceará, quinto colocado, mas o rival venceu, chegou aos 57 pontos e adiou o acesso do Peixe. No entanto, o objetivo deve ser alcançado no dia 11, quando o time paulista enfrenta o Coritiba. Para isso, basta vencer para não depender de ninguém.

O Peixe é o líder da Série B, com 65 pontos, e também busca a taça da competição para fechar o ano com os objetivos alcançados. Restam, ainda, três rodadas para o final do campeonato, sendo apenas um jogo como mandante, pela 37ª rodada, contra o CRB, no dia 17.

Este jogo para comemorar o acesso diante de sua torcida, aliás, ainda está sem local definido. O presidente Marcelo Teixeira abriu uma enquete em seu Instagram para que o torcedor "escolha" o local da partida. As opções são a Vila Belmiro, em Santos, e o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo.

Antes desta partida, no entanto, o time encara o Coritiba, no Couto Pereira. No encerramento da Série B, o jogo será contra o Sport, no dia 24, também fora de casa.

Até esta 35ª rodada da Série B, os números do Santos são os seguintes: 19 vitórias, oito derrotas, oito empates, 54 gols marcados e 28 sofridos. O artilheiro do Peixe é Guilherme, com 10 gols.