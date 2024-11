Presidente do Santos abre votação para decidir local de despedida da Série B

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira (Foto: Raul Baretta/Santos)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 03/11/2024 - 16:14 • São Paulo (SP)

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, abriu uma enquete inusitada em seu Instagram na tarde deste domingo (3). O intuito do mandatário é que os torcedores "decidam" o local da despedida do time na Série B do Brasileirão, duelo que será contra o CRB, pela 37ª rodada. São duas opções: a Vila Belmiro, em Santos, e o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo.

O jogo será o penúltimo do Santos na competição, porém, o último como mandante, previsto para acontecer no próximo dia 17. Desta maneira, qualquer usuário da rede social pode ir até o perfil de Marcelo Teixeira opinar sobre o estádio. Até o momento, o Allianz Parque leva vantagem para sediar a partida.

Antes desta partida, no entanto, o time alvinegro encara o Coritiba, no próximo dia 11, no Couto Pereira. No encerramento da Série B, o jogo será contra o Sport, no dia 24, no Recife.

De acordo com a agenda de shows do Allianz Parque, que pode ser acessada, haverá apresentações da banda Linkin Park no local nos dias 15 e 16, justamente os que antecedem o jogo contra o CRB. Portanto, caso o local seja confirmado, é possível que tenha público reduzido, assim como acontece com o Palmeiras quando há eventos às vésperas de confrontos do alviverde.